Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Они были самой красивой парой, какую я встречала на фронте
OPINION

Они были самой красивой парой, какую я встречала на фронте

Елена Билозерская
1 октября, 2023 воскресенье
19:33
Мнение на фото: Елена Белозерская

Оба – Воины с большой буквы. Он – ростом за два метра, серьезный и опытный, похожий одновременно на викинга и самурая – именно из тех, что рождены для войны и после гибели – так они верят – пойдут в Валгаллу. Она – невысокая, спортивная, просто нереально целенаправленная, с крайне редкой для девушки подготовкой сапера

К сожалению, семьей они так и не стали. Она демобилизовалась, вышла замуж. Он продлил службу и через несколько лет тоже встретил свою пару.

Он погиб весной 2022-го в Киевской области, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Приблизительно через месяц, в бою, пропала без вести она. Ее ищут, в том числе среди пленных – пока безрезультатно.

Он был одним из самых крутых саперов – пожалуй, всего фронта. Делал уникальные скульптуры, в том числе памятники, из обломков, гильз и прочего железа, и очень много фотографировал войну. Планировал сделать выставку своих работ, но не мог, потому что не вылезал с передка. У него не осталось никого из близких, и он много лет мечтал о собственной семье. В конце концов встретил свою любовь, женился и через 10 дней пропал без вести в бою. Сообщалось, что он погиб. Но нет живых свидетелей, которые видели тело, так что жена и друзья еще надеются...

Он был офицером ГУР, разведчиком от Бога. У него был актерский талант и даже сыграл роль в кино. Невысокий, шебутный, спортсмен без вредных привычек, он бродил по оккупированным городам, делая вид местного алкаша, и слушал разговоры русских военных. Ездил за данными о противнике в уже оккупированный Крым. В конце концов попал в плен – и вплоть до освобождения, ради которого провели миниспецоперацию, враги не узнали, кто он такой. Должен был возглавить добровольческий разведбат, но поздней осенью 2014-го погиб, подорвавшись на мине.

Худощавый и очень эмоциональный, он был талантливым музыкантом. Не подлежал мобилизации из-за плохого зрения, поэтому сначала пошел в добробат, показав родным фиктивную повестку. Потом был пулеметчиком в морской пехоте. Прямо в окопах каждый день играл на скрипке. В марте 22-го, раненый, до конца прикрывал выход своих из окружения, а затем смог самостоятельно добраться до медиков. После выздоровления вернулся на фронт и вскоре погиб под Песками. Незадолго до того в бою погиб его отец.

Он был хорошим штабным работником - из тех, кто "на ты" с этими тоннами отвратительной, но неизбежной макулатуры, всеми этими расследованиями и прочей фигней, от которой у большинства людей темнеет в глазах и появляется рвотный рефлекс - но кто-то должен это делать, и он справлялся. Не имел комплексов и с удовольствием носил на рукаве гигантский шеврон "Штабная крыса". Написал юмористическую книгу об Украинской Бумажной Армии. Оказался в окруженном Мариуполе. Попал в плен. Дома его ждут молодая жена и маленький сын. Они знают, что он жив – и больше ничего.
Как там у Ольжича: "Їх душі - горіння і криця - У нашому завжди гурті - Братів по далеких в'язницях І тих, що упали, братів".

В День защитников и защитниц Украины – и не только в этот день – вспомним их, каждый своих – погибших, пленных, пропавших без вести, которых продолжают ждать их близкие и побратимы. Пока их помнят – они живы. Пока за них борются – у них есть шанс. Пока они есть – мы стоим.


На фото: Роман Барвинок (Скрипач)
Погиб 20.08.2022
Кадр по видео Анатолия СТЕПАНОВА

военные силы Украины
Война с Россией
Военные новости
Читайте также:
ЗСУ
30 сентября, 2023 суббота
ВСУ не остановить: в DeepState прокомментировали ситуацию на линии фронта
пенсія
29 сентября, 2023 пятница
Рост минимальной зарплаты и пенсии: чего ждать с 1 октября
OTP Bank
30 сентября, 2023 суббота
В Венгрии отреагировали на решение Украины по OTP Bank
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
1 октября
20:00
Обновлено
"Рух" vs "Кривбасс". 1 октября 2023 года
"Шахтер" проиграл "Ворскле". Результаты матчей и расписание трансляций 9-го тура УПЛ
19:53
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками
Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах
19:31
Эксклюзив
Проект госбюджета США на 45 дней без помощи Украине: эксперт Войтко объяснил ситуацию в американском правительстве
19:13
санкции против РФ
Microsoft больше не продлевает лицензии на свой софт для российских компаний
19:05
Интервью
Украина формирует цель этой войны для Запада, - дипломат Роман Бессмертный
19:04
Cпикер палаты представителей США Маккарти может лишиться должности, - Reuters
18:20
Обзор
Дроновые удары в Курске, атака на аэропорт в Сочи и прочий "хлопок": где у окупантов взрывалось на этой неделе
18:19
Обновлено
В испанской Мурсии произошел пожар в ночном клубе: число погибших возросло до 13
17:59
В Ялте убили супругов с Днепропетровщины, которые настаивали, что Крым это Украина, - росСМИ
17:47
Обновлено
В Варшаве оппозиционная "Гражданская платформа" Дональда Туска провела Марш миллиона сердец
17:33
Интервью
Украина должна быть готова к длительной войне, иначе даже западное оружие не поможет, - израильский эксперт Гендельман
17:14
Россияне уничтожили последний украинский мурал в Мариуполе
17:00
Новая коалиция в Словакии: социал-демократическая партия "Глас" может отказаться от союза с пророссийской "Смер"
16:57
На Киевщине заработал единый номер вызова экстренных служб 112
16:47
Обновлено
Министр обороны Британии Шаппс не против отправить ВМС в Черное море, но премьер Сунак возражает
16:45
Зеленский в Киевской крепости вручил Героям Украины "Золотые Звезды". Часть наград получили близкие павших воинов
16:44
Инфографика
Курс валют на 1 октября: в какую цену евро и доллар
16:11
Эксклюзив
Польша на грани выхода из ЕС, – журналист Чех
15:47
В российском Владивостоке из-за санкций ЕС прекратили работать паркоматы
15:16
Три балкера вышли из портов "Черноморск" и "Южный", а еще 5 - направляются на загрузку
15:09
Обновлено
В РФ заявили об обстреле Шебекино и атаке украинских БПЛА по Смоленску и стоянке вертолетов в Сочи: якобы есть пострадавшие
15:07
Apple обнаружила проблему, из-за которой перегреваются новые iPhone 15
14:59
В войне РФ против Украины погиб 361 украинский спортсмен, - Гутцайт
14:54
Гольфстрим замедляется из-за изменения климата: на что это повлияет
14:49
Боррель прибыл в Киев и почтил память павших защитников Украины
14:29
Обновлено
Аксенов заявил о вероятном сбитии ракеты над Джанкоем в Крыму
14:20
Оккупанты ударили по центру Вовчанска: погиб гражданский
14:19
Обновлено
Авиаудар по Константиновке
В результате вражеских обстрелов Донетчины ранены по меньшей мере 7 человек, среди них двое детей
13:43
В Лимане Донецкой области российские дроны утром попали в дом: есть погибшие и раненые
13:34
В Турции на фестивале TEKNOFEST представили летающий автомобиль
13:32
Делегация МВФ прибыла в Украину: начинаются встречи с представителями власти и ключевыми партнерами
13:05
На Сумщине россияне ударили по приграничному городу Дружба: ранена женщина
12:28
Оксана Маркарова
Что значит для Украины принятие в США временного бюджета: объяснение Маркаровой
12:22
Пресс-релиз
Мы должны всегда помнить, какой ценой обретается наша свобода, - Жеваго
12:19
Оккупанты усиливают защиту Крыма: перебрасывают ПВО и обустраивают новые оборонные сооружения
12:01
В Нидерландах перекрыли крупнейшее в Европе месторождение газа из-за землетрясений
11:53
Сенаторы подтвердили свою приверженность Украине, выступив с общим заявлением
11:26
Россияне ночью ударили по селу в Донецкой области: пострадала целая семья
11:09
В Анкаре утром произошел теракт возле Главного управления безопасности МВД
11:00
Обзор
Иллюзии российской пропаганды. Что действительно ожидает оккупанта в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV