Они были поражены моей игрой - 18-летний футболист "Динамо" подтвердил, что им интересуется "Бавария"

Об этом он сообщил в интервью itv Senegal.

18-летний Диалло заявил, что после матча против "Баварии" в Юношеской лиге УЕФА с ним действительно связывались представители немецкого клуба.

"Сразу после ответной игры против "Баварии" со мной вышли на связь официальные представители мюнхенского клуба. Они были под впечатлением от моей игры на групповом этапе. Однако, мы решили продолжить отношения с "Динамо" Киев, ведь я счастлив играть в этом клубе", - сказал сенегалец.

29 сентября во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" разгромно победило мюнхенскую "Баварию" .

В текущем сезоне юношеской лиги УЕФА Самба Диалло сыграл 6 матчей, в которых забил 5 голов.

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