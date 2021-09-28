Они бы меня не побили: Легенда бокса Тайсон раскритиковал бой Усик - Джошуа

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter Майка Тайсона.



Тайсон недоволен уровнем бокса, который показали Усик и Джошуа.



"После просмотра боя Джошуа - Усик думаю, что, возможно, в тот вечер у них был неудачный день. После такого выступления вы действительно считаете, что они могли бы побить меня на моем пике?", - написал Майк Тайсон.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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