Они будут так же уе***ть из нашего Крыма
Мы увидим, как россияне вывозят памятник Нахимову из Севастополя и бросают своих солдат
Мы увидим, как они так же будут уе***ть из нашего Крыма.
На лодках вдоль уничтоженного Крымского моста.
Мы увидим, как их блогеры в телеграме будут писать заунывные посты про "Ялта, мы еще вернемся" и нести другую патриотическую пургу.
Увидим, как россияне вывозят памятник Нахимову из Севастополя и бросают своих солдат.
Увидим, как они сами снимают свои знамена перед бегством. Все не успеют – ни убежать, ни снять флаги.
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Увидим, как бойцы ВСУ, грязные, окровавленные, потные, поднимают чистые и аккуратные сине-желтые знамена в селах вдоль крымского побережья.
Мы увидим это, потому что так будет. Ибо мы еб***м, как проклятые, ради этого.
Еб*ште, котики. Еб*ште. Приближайте этот день.
Ведите себя плохо.
Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".
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