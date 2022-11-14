Мы увидим, как они так же будут уе***ть из нашего Крыма.

На лодках вдоль уничтоженного Крымского моста.

Мы увидим, как их блогеры в телеграме будут писать заунывные посты про "Ялта, мы еще вернемся" и нести другую патриотическую пургу.

Увидим, как россияне вывозят памятник Нахимову из Севастополя и бросают своих солдат.

Увидим, как они сами снимают свои знамена перед бегством. Все не успеют – ни убежать, ни снять флаги.

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Увидим, как бойцы ВСУ, грязные, окровавленные, потные, поднимают чистые и аккуратные сине-желтые знамена в селах вдоль крымского побережья.

Мы увидим это, потому что так будет. Ибо мы еб***м, как проклятые, ради этого.

Еб*ште, котики. Еб*ште. Приближайте этот день.

Ведите себя плохо.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

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