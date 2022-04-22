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"Они борются за нашу свободу": глава Сейма Польши призвала и дальше предоставлять Украине оружие для борьбы с оккупантами

22 апреля, 2022 пятница
06:25
Мир

Маршалок Польши Элжбета Витек призвала мир продолжать оказывать украинцам гуманитарную помощь и оружие, чтобы армия могла защитить не только Украину, но и Европу

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с заместителем председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк, передает Укринформ.

"Украинцы сегодня борются не только за свою свободу, они борются также и за нашу свободу. Поэтому, мы обязаны помогать Украине любым способом: гуманитарно, а также помочь завершить эту войну с оружием в руках. Следовательно, призываю и дальше поставлять в Украину оружие и боеприпасы, чтобы прекрасная и героическая украинская армия могла результативно защитить Украину и Европу", - отметила Елжбета Витек.

Елена Кондратюк отметила, что вступление Украины в ЕС сейчас должно быть быстрым, ведь оно так же важно, как и оружие. По ее словам, это справедливо, ведь украинцы защищают не только себя, но всю Европу и европейские ценности.

Кондратюк подчеркнула, что парламенты западных государств должны признать геноцидом действия российских оккупантов в Украине. По словам замглавы парламента, все российские преступники, отдающие и выполняющие приказы, в частности Владимир Путин, должны нести наказание за эти преступления. Елена Кондратюк выразила надежду, что парламенты других стран проголосуют за создание международного трибунала для расследования преступлений России по Украине.

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