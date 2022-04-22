"Они борются за нашу свободу": глава Сейма Польши призвала и дальше предоставлять Украине оружие для борьбы с оккупантами

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с заместителем председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк, передает Укринформ.



"Украинцы сегодня борются не только за свою свободу, они борются также и за нашу свободу. Поэтому, мы обязаны помогать Украине любым способом: гуманитарно, а также помочь завершить эту войну с оружием в руках. Следовательно, призываю и дальше поставлять в Украину оружие и боеприпасы, чтобы прекрасная и героическая украинская армия могла результативно защитить Украину и Европу", - отметила Елжбета Витек.



Елена Кондратюк отметила, что вступление Украины в ЕС сейчас должно быть быстрым, ведь оно так же важно, как и оружие. По ее словам, это справедливо, ведь украинцы защищают не только себя, но всю Европу и европейские ценности.



Кондратюк подчеркнула, что парламенты западных государств должны признать геноцидом действия российских оккупантов в Украине. По словам замглавы парламента, все российские преступники, отдающие и выполняющие приказы, в частности Владимир Путин, должны нести наказание за эти преступления. Елена Кондратюк выразила надежду, что парламенты других стран проголосуют за создание международного трибунала для расследования преступлений России по Украине.

Ранее Польша, Словения и Чехия предложили план по спасению Украины из 10 пунктов.

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