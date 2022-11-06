Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграмм.

"Думаю, будем отсюда уходить, россияне "сдадут" все это дело", - так мобилизованный комментирует обстановку на Херсонском направлении в приватном разговоре.

Он не уверен, "не забудут ли" российские военные мобилизованных с временно оккупированных территорий. Ведь его подразделение уничтожило все свои боеприпасы.

Военный из НЗФ "Л/ДНР" утверждает, что оккупанты уже покинули 150 км территории Херсонщины. Он не понимает логики руководства и жалуется на отсутствие связи.

"Сказали, что берегут людей. Кричат: "При любых обстоятельствах нужно удержать Херсон". Но они его больше сдают, чем удерживают", - говорит мобилизованный.

Военный эксперт Коваленко утверждает , что военные РФ строят линии обороны на левом берегу Херсона.

6 ноября Херсон и некоторые города в области остались без электроснабжения, а кафиры обвиняют ВСУ в обстреле Каховской ГЭС.

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