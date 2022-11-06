"Они больше сдают Херсон, чем удерживают": ГУР опубликовало разговор военного с "Л/ДНР"
В частном разговоре, опубликованном ГУР, мобилизованный из НЗФ "Л/ДНР" говорит, что оккупанты уже оставили 150 км территории Херсонщины, а его подразделение уничтожило свои боеприпасы
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграмм.
"Думаю, будем отсюда уходить, россияне "сдадут" все это дело", - так мобилизованный комментирует обстановку на Херсонском направлении в приватном разговоре.
Он не уверен, "не забудут ли" российские военные мобилизованных с временно оккупированных территорий. Ведь его подразделение уничтожило все свои боеприпасы.
Военный из НЗФ "Л/ДНР" утверждает, что оккупанты уже покинули 150 км территории Херсонщины. Он не понимает логики руководства и жалуется на отсутствие связи.
"Сказали, что берегут людей. Кричат: "При любых обстоятельствах нужно удержать Херсон". Но они его больше сдают, чем удерживают", - говорит мобилизованный.
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