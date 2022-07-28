OneRepublic выступили с украинским флагом на концерте в Торонто

Видео опубликовала зрительница концерта.

"Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связанной с людьми. Мой флаг немного долетел до сцены и я благодарна за поддержку", - написала автор видео.

Ранее группа высказывалась в поддержку Украины в войне с Россией. В апреле музыканты записали видео, где призвали объединиться для помощи украинским беженцам и исполнили одну из своих песен.

"82,4 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, насилия, преследования или нарушения прав человека. Мы должны присоединиться к движению #StandUpForUkraine и объединиться для помощи беженцам во всем мире для поддержки, которая им так нужна сейчас", - говорится в сообщении.

24 июня Элтон Джон остановил концерт, чтобы обратить внимание зала на украинку с сине-желтым флагом.

16 июля во время концерта в Варшаве музыканты немецкой группы Rammstein развернули флаг Украины.

23 июля группа Imagine Dragons стала послом UNITED24.

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