OneRepublic выступили с украинским флагом на концерте в Торонто
Солист американской группы OneRepublic Райан Теддер поднял украинский флаг во время выступления в Торонто
Видео опубликовала зрительница концерта.
"Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связанной с людьми. Мой флаг немного долетел до сцены и я благодарна за поддержку", - написала автор видео.
Ранее группа высказывалась в поддержку Украины в войне с Россией. В апреле музыканты записали видео, где призвали объединиться для помощи украинским беженцам и исполнили одну из своих песен.
"82,4 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, насилия, преследования или нарушения прав человека. Мы должны присоединиться к движению #StandUpForUkraine и объединиться для помощи беженцам во всем мире для поддержки, которая им так нужна сейчас", - говорится в сообщении.
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