Как показало расследование, катастрофа произошла из-за утечки торпедного топлива, что привело к взрыву, разрушившего оболочку корабля и приведшего к детонации торпед, взрыв которых окончательно разорвал корпус подлодки, напоминает украинский проект "Этот день в истории".

"10 августа 2000 года "Курск" вышел в море в рамках учений неподалеку от Кольского полуострова, унося 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Утром 12 августа он совершил условный пуск ракеты и в 9-40 начал подготовку к выстрелу двумя холостыми торпедами по атомному крейсеру "Петр Великий", которые должны были состояться с 11:40 до 13:40 по местному времени. В 11:28 на крейсере, а как впоследствии выяснилось и на двух американских подлодках, которые в это время находились в Баренцевом море, и в норвежском Институте сейсмических исследований, зафиксировали взрыв, которому командование учений не придало должного значения", - говорится в сообщении.

После того как в назначенное время учебные торпедные атаки не состоялись, к месту пребывания "Курска" были отправлены вертолеты, которые не обнаружили подлодку. Когда он дважды не вышел на связь в заранее обусловленное время, командование объявило об аварийной ситуации с "Курском" и на следующий день на его поиски была отправлена группа кораблей.

13 августа 2000 года в 4-51 "Курск" был обнаружен в 175 км от города Североморск на глубине 108 метров. Спасательные работы, длившееся до 20 августа, т.е. на протяжении недели, оказались безуспешными и только после привлечения норвежского судна Seaway Eagle удалось открыть аварийно-спасательный люк "Курска", через который подняли на поверхность тела подводников и секретную документацию.

"Большая часть "Курска" была поднята на поверхность в 2001 году нидерландской компанией Mammoet Transport BV. Как показало его обследование, эксплуатация лодки велась с систематическим нарушением регламента - была отключена аппаратура автоматической магнитофонной записи переговоров, выключена сигнализация аварийного буя, который не мог всплыть из-за того, что со дня спуска лодки на воду с него не был снят заводской транспортировочной крепеж, отключена система автоматического выбрасывания антенны, а в герметических блоках, предназначенных для хранения всего необходимого для чрезвычайных ситуаций, не оказалось ничего, кроме карандашей и бумаги", - пишет "Этот день в истории".

Когда в сентябре того же 2000 года, в первый год своего президентства, руководитель России Владимир Путин находился с государственным визитом в Нью-Йорке (США), американский телеведущий Ларри Кинг спросил у него на своем ток-шоу: "Скажите мне, что произошло с подлодкой?".

"Она утонула", - ответил с улыбкой Путин.

После трагедии вдовы подводников вышли на пикеты, требуя наказать виновных в неоказании помощи морякам. Российский журналист Сергей Доренко, позже погибший в загадочном ДТП за рулем своего мотоцикла, рассказывал тогда, что Путин назвал вдов погибших "шлюхами за десять долларов".

"Он позвонил на Первый канал и сказал, что Первый канал нанял проституток, которые выступили, чтобы дискредитировать его. И в том числе я ему потом доказывал, что это были не проститутки, что это были вдовы офицеров. Это действительно вдовы офицеров, я со временем сам их видел в Видяево, и они продолжали говорить неудобные вещи, но он сразу позвонил по телефону и сказал: "Вы нанимаете проституток специально. Дали им по 10 долларов, чтобы специально меня дискредитировать", - приводит слова Доренко издания The Insider.

Этими же словами о "проститутках за $10", как утверждал адвокат семей погибших моряков, а затем вынужденный политэмигрант Борис Кузнецов, Путин упрекал миллиардера Бориса Березовского, которому тогда был подконтролен российский "Первый канал".