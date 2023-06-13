Она утонула! Почему о Каховке молчат российские "оппозиционеры"?
Взорванная дамба должна смыть все иллюзии, что есть русские, с которыми можно договориться
Мне не известен ни один российский оппозиционер, осудивший подрыв дамбы Россией. Навальный молчит. Каспаров молчит. Что произошло с Каховской ГЭС? Она утонула!
Более мелкие персонажи, которым не хватило ума хотя бы смолчать, пишут, что все не так однозначно и стороны обвиняют друг друга.
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В любой ситуации кацап остается кацапом. Они лгут, выкручиваются, выдумывают теории заговоров, делают все возможное, чтобы снять с себя ответственность. Даже моральную.
Они лгут, выкручиваются, выдумывают теории заговоров, делают все возможное, чтобы снять с себя ответственность. Даже моральную
Они лезут к нам из всех социальных сетей, как тараканы, будто здесь медом помазаны. Они учат нас эмпатии и человечности. Они требуют уважения и уважения. Они имеют наглость проповедовать здесь свои панславянские идеи о братстве и одном народе.
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И они ищут здесь благодарную аудиторию. Обманчивыми словами, показным гуманизмом, псевдоинтеллектуальным кружевом умных и красивых слов, хитрые кацапы находят поклонников, начинающих повторять за ними все, что выгодно русскому народу, а не нашему.
Единственная реакция на кацапских пришельцев — полный игнор. Не дискутировать, не убеждать, не призывать к совести, – а просто выбросить из жизни так же как "великую" русскую культуру (на самом деле нет) и русский язык.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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