Она исчезла: Спутники Maxar больше не фиксируют многокилометровую колонну российской техники под Киевом
Похоже, что российская колонна бронетехники, которая на прошлой неделе находилась под Киевом, исчезла.
Об этом сообщает AP со ссылкой на данные спутников компании Maxar Technologies.
Похоже, что 40-мильная (64-километровая) линия техники, танков и артиллерии была передислоцирована, включая бронетанковые части у аэропорта Антонова к северу от города.
Также отмечается, что часть техники была перемещена в лес.
- Напомним, неделю назад спутники компании Maxar Technologies показали снимки , сделанные в понедельник, 28 февраля, которые показывают колонну двигающейся в направлении Киева российской техники.
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