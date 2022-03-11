Она исчезла: Спутники Maxar больше не фиксируют многокилометровую колонну российской техники под Киевом

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные спутников компании Maxar Technologies.

Похоже, что 40-мильная (64-километровая) линия техники, танков и артиллерии была передислоцирована, включая бронетанковые части у аэропорта Антонова к северу от города.

Также отмечается, что часть техники была перемещена в лес.

Напомним, неделю назад спутники компании Maxar Technologies показали снимки , сделанные в понедельник, 28 февраля, которые показывают колонну двигающейся в направлении Киева российской техники.

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