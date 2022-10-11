"Она была так горда": Мила Кунис рассказала о реакции дочери, которая узнала о своем украинском происхождении, и расплакалась
Голливудская актриса Мила Кунис поделилась трогательным разговором с 8-летней дочерью, которая спрашивала об Украине и российской военной агрессии
Об этом она рассказала в программе Джоша Хоровица "Happy Sad Confused".
Мила Кунис воспроизвела диалог с дочерью Ваятт Изабель.
"Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?"
Я говорю: "Да".
"А разве ты не из Украины?"
Я говорю: "Да".
"Так я наполовину украинка?"
Я говорю: "Да".
Она: "Да!"
Она была так горда, это был такой момент. У меня даже слезы наворачиваются, - поделилась голливудская звезда и не смогла сдержать слезы.
- Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер активно поддерживают Украину с момента полномасштабного вторжения России.
- 4 марта пара объявила сбор средств для помощи украинским беженцам. За короткий срок звезды собрали $35 млн. Средства супруги передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис по аренде жилья Airbnb.org.
- Мила Кунис родилась в Черновцах. В 8 лет вместе с родителями она эмигрировала в США.
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