Об этом она рассказала в программе Джоша Хоровица "Happy Sad Confused".

Мила Кунис воспроизвела диалог с дочерью Ваятт Изабель.

"Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?"

Я говорю: "Да".

"А разве ты не из Украины?"

Я говорю: "Да".

"Так я наполовину украинка?"

Я говорю: "Да".

Она: "Да!"

Она была так горда, это был такой момент. У меня даже слезы наворачиваются, - поделилась голливудская звезда и не смогла сдержать слезы.

Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер активно поддерживают Украину с момента полномасштабного вторжения России.

4 марта пара объявила сбор средств для помощи украинским беженцам. За короткий срок звезды собрали $35 млн. Средства супруги передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис по аренде жилья Airbnb.org.

Мила Кунис родилась в Черновцах. В 8 лет вместе с родителями она эмигрировала в США.