Он живет в альтернативной реальности, - промоутер Усика предостерег Джошуа от "ловушки"
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, предостерег Энтони Джошуа от коммерческой "ловушки"
Об этом сообщает BoxOffice.
По словам Красюка, окружение Энтони Джошуа создает для него "альтернативную реальность".
"Джошуа был окружен определенным количеством людей, которые создавали ему альтернативную реальность. Они ему говорили определенные вещи, он пытался оставаться объективным. Но ты не можешь оставаться объективным, если получаешь информацию из ограниченного количества источников. Энтони уехал в США, чтобы снять с себя эту вуаль ограниченности. Он поехал пообщаться с другими тренерами: вы видели мой бой, что вы можете сказать? Но он попадает в ловушку коммерции", - сказал промоутер Александр Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 года британец и украинец должны встретиться в реванше.
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