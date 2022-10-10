Об этом он написал у себя в telegram .

"Наш пешеходный мост залечит раны. Навестил его…" - говорится в сообщении.

10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской областях . В Тернопольской и Хмельницкой сработала ПВО.

10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракеты, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb