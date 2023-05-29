Мы знакомы так, что я знаю все это изнутри. Их аргументы – твой возраст, какой из тебя воин, какая артиллерия? Но это было давно и это была совдепия и это была не армия, а посмешище, в конце концов у тебя дети, семья! Он не то что не слушал, не воспринимал, он вообще с никем не вступал в диалог, пошел со словами "если я не уйду - они придут сюда".

Нет, я их не осуждаю и я их не оцениваю, не имею морального права, я сам не в строю. Я пишу об этом, потому что это массовое явление, этого слишком много, это лицемерие кругом. Едет огромный кортеж, "хоронят героя" все выходят и становятся на колени, "плыне кача" звучит на всю улицу, это нельзя не слышать. Когда машины проехали и все встали с колен кто-то спокойно говорит "он что долбень не знал, что на въезде блокпост и там можно просто объехать".

Мы все боимся, мы не хотим умереть, и когда это говорит известный артист, не маскируя страх этим фальшивым "мы там на культурном фронте", а вывозим себя и вывозим семью, это честно и я это понимаю. Мы все не герои, потому что герои в бою, на нуле, в окопах, это крещение кровью – его нужно пройти. Кто сломается, кто сразу погибнет, а кто-то дальше пойдет воевать и будет героем. Там тоже не ангелы все, там есть дезертиры, там и в плену, потому что не мог, не хотел, парализован страхом, дать бой, отступил.

Известная эстрадная певица, украинка по паспорту, с репутацией, чтобы не сказать плохой, скажем так, неоднозначной, карьера в России и при этом достаточно успешная, вернулась домой, концерт анонсирован в известном клубе. Чтобы сбить волну протестов и недовольство, организаторы заявляют, что собранные средства пойдут на лечение детей, ОХМАТДИТ. Это конечно ложь, потом об этом стало известно, но даже если бы это была правда, и что? Это индульгенция ей за грехи и теперь все можно забыть? Она откупилась и все, это можно купить, измену можно забыть?

Вечеринка, дискотека, студентов ну очень известного ВУЗа во Львове в очень известном месте, где еще совсем недавно была "голодная вечеринка" этих "блоггеров". Об этом стало известно и снова у них уже есть индульгенция "все собранные средства пойдут ВСУ". А более дебильного способа собрать деньги вы не придумали? Может, проще было скинуться и деньги отдать на армию? Мусор вынести из парка и сдать бумагу, стекло, металл. А то набухаться и поскакать под музыку, а потом сказать это все во благо, это для детей, ВСУ. Мы все были молоды, и как-то понимаем, что вам хочется веселиться, танцевать, курить жизнь. Хотите? Вперед сколько сможете, только не лезьте своими грязными ручками в ВСУ, назовите это иначе, если есть необходимость как-то назвать обычную гулянку или дискотеку. Теперь почему-то любую гадость можно простить, если собранные средства пойдут на помощь ВСУ, вот только действительно ли пойдут, это просто пиар, или рубка бабла, как в случае целого ряда концертов наших эстрадных звезд и звезд, за границей.

И беженцы так, давайте говорить как есть. Ибо есть эмигранты, экономические эмигранты и есть беженцы, люди бежавшие от войны от обстрелов, пожаров, от разрывов снарядов, от бомб от смерти скрылись, часто имея одежду на себе и все. У них ничего нет, их населенный пункт, город, городок, село, есть на карте, а в реальном мире его уже нет, развалины и мертвая земля. И есть те, кто на волне, паника была безумная, страх был, это война, уехали отсюда с Запада Украины, пожили за границей, вернулись и собрав манатки поехали снова в миры, это не беженцы. Когда у вас квартира в центре Львова, а вы перебрались в Польшу с малыми детьми, потом ваш муж получит вызов в суд, вы разводитесь, потому что у вас там уже есть новая семья, граница для него закрыта, вы разводитесь, вы не беженцы . Вы перебрались из Франковска в Лондон, потому что вам хочется найти принца, ваше право, но не говорите, что вы беженцы. Перелетели из Польши в Америку, мужчина работал, женщина и дети приехали. В штатах три недели жили за спасибо, потом все иди работай, из трех тысяч две уходит за жилье, а женщина и дети по ночам ревут, хотят домой, вы не беженцы. Вы в Канаде, к тому же заработки, оба в Европе, все хорошо, все вместе, целая семья, муж с вами, вас приняли, но медовый месяц прошел. Вы набрали кредиты, а их отрабатывать нужно, а дети "хочу домой", вы не беженцы, вы трудовые эмигранты. Да в Украине война, в Украине беда, но от голода никто не умирает, магазины работают все есть, это не черные тяжелые 90-е годы. Это реальные истории этой войны.

Вы сделали это ради детей, вы хотели им лучшее будущее. Конечно, все ради детей. Поэтому вы забрали их из родной школы, где у них был их класс, их одноклассники, где был друг с которым выросли в одном дворе, все понимавший товарищ, где была подруга, которой доверяли частную, личную жизнь. Они еще в садике, еще совсем малы? А там нет садиков, вернее, есть, но не государственные и дорогие. И будьте готовы, что их могут встретить враждебно, нет ни буллинг, это слово оставьте для снобов, их будут притеснять, оскорблять словесно, могут побить физически, потому что языки не знают, потому что они украинцы, потому что они не такие, (это было с сирийцами, иракцами, курдами мы не являемся особыми) и все это будет на камерах. Дети жестокие, наши тоже. Вы заберете детей и вернетесь домой. У вас там родня, у вас там диаспора, у вас нет речевых проблем. Вы ошибаетесь, ваш акцент он останется с вами навсегда. И вам это дадут понять, почувствовать это укажут, бросят деньги на кассе, все эти взгляды на кассе, в метро. Культурный код, о нем в книгах не пишут, он он не писан и вы его знать не можете. Могут и прямо сказать послать.

Эта волна тепла, сочувствия, понимания пройдет, она скоро пройдет. У них цены выросли, из-за нашей войны, из-за санкций у них больше нет работы. Вы думаете, кого они будут в этом винить, нас или орду? У них также идут выборы и есть популисты и есть леваки и этим воспользуются, и вы будете крайние. Вы к этому готовы? К тому, что вам не хватит пищи, родной пищи, гречки, грибов, молока, теплого своего украинского хлеба, не тостов, хлеба. Там даже картошка, она не такая, она другая по вкусу, потому что это чужина.

Он мой ровесник, львовянин, ушел и вернулся. Со здоровьем все хорошо, он пригоден к службе, там сказали "ваш возраст, мы вам позвоним в случае необходимости". Ни родные его не простили и аргументы типа "американцы за нас воевать не будут", или еще откровеннее и от того страшнее "и нас всех убьют, это не Восток, для них мы все здесь бандеровцы насвсех надо убить", он им это не сказал, это наш разговор. Нет, он другой и он помнит, у нас общее детство, так в деревне на каникулах у деда и бабы:. "что ты стоишь, ты делай!". Он собрался и ушел на работу. Не можешь, не воюешь, делай, приближай Победу, не стой.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Майкл Мишкало (Михаил Мишкало), журналист, писатель

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