"Россия… силой захватила украинское государство, уничтожает украинскую культуру и террором и голодом уничтожает украинскую нацию". 89 лет назад так сказал на суде 18-летний Николай Лемик, который 21 октября 1933 застрелил во Львове сотрудника советских спецслужб Алексея Майлова.

Он убил россиянина, чтобы донести всему миру правду о Голодоморе, чтобы доказать палачам украинцев, что их преступления не останутся безвозмездно.

Он выступил на суде, чтобы донести эти слова до нас, до будущих поколений через 89 лет, чтобы мы были тверды в своей вере и воли сражаться до конца с русскими оккупантами.

Майлова убили по приказу Организации украинских националистов, чтобы отомстить за Голодомор, и с этого времени ОУН и Бандера стали главными врагами пропаганды России.

Николай Лемик выступил на суде, чтобы донести эти слова до нас, до будущих поколений через 89 лет, чтобы мы были тверды в своей вере и воли сражаться до конца с русскими оккупантами

Благодаря подвигу Лемика, благодаря его командирам Степану Бандере, Роману Шухевичу, Евгению Коновальцу, благодаря десяткам лет борьбы, благодаря миллионам современных украинских героев, уже никому не нужно доказывать, действительно ли россияне устроили Голодомор, чтобы убивать украинцев. Сегодня весь мир видит, как современные русские нацисты убивают и замораживают великую страну, и что только украинская армия спасает сегодня свой народ от полного уничтожения.

Мы помним жертв Голодомора, и потому никогда снова россияне не смогут безнаказанно убивать украинцев. Оккупанты будут уничтожены, потому что мы знаем страшные уроки истории и славные уроки сопротивления.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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