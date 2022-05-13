"Он там в туалет хотел сильно... он пошел - мы его в спину": оккупант рассказал матери, как расстрелял украинского военнопленного

Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет лестницы, и поедешь". Все, он пошёл - мы его в спину", - рассказал оккупант.

Мать не сразу поняла своего сына: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают". Но сын уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".

СБУ задокументировала еще один факт нарушения военными РФ Женевской конвенции.

"Проводится системная работа, связанная со сбором доказательств жестокого обращения оккупантов с военнопленными. В том числе, благодаря перехваченным разговорам. Делаем все возможное, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого оккупанта, который совершал зверства на нашей земле", - добавляют в пресс-службе.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 мая.

Мошенники пытаются обмануть вынужденных переселенцев с помощью фейкового чат-бота.

Также Россия начала активно распространять дезинформацию о якобы провокациях украинских спецслужб в Днепре.

Армия РФ продолжает запугивать и шантажировать украинцев на временно оккупированных территориях. Зафиксированы случаи в Бердянске, Херсоне и Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb