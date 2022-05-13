"Он там в туалет хотел сильно... он пошел - мы его в спину": оккупант рассказал матери, как расстрелял украинского военнопленного
СБУ перехватило разговор оккупанта с матерью, где военный признается, как убил украинского пленника выстрелом в спину за то, что тот попросил разрешения использовать туалет
Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины.
"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет лестницы, и поедешь". Все, он пошёл - мы его в спину", - рассказал оккупант.
Мать не сразу поняла своего сына: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают". Но сын уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".
СБУ задокументировала еще один факт нарушения военными РФ Женевской конвенции.
"Проводится системная работа, связанная со сбором доказательств жестокого обращения оккупантов с военнопленными. В том числе, благодаря перехваченным разговорам. Делаем все возможное, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого оккупанта, который совершал зверства на нашей земле", - добавляют в пресс-службе.
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