Он себя еще покажет: дипломат Климкин о новом американском спикере Майке Джонсоне

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я считаю, что Майк Джонсон, ставший спикером палаты представителей конгресса США, себя еще покажет, думаю, и в положительном для нас смысле. Он по-своему очень искренний человек и искренне верит в свою версию консервативных ценностей. Он очень верующий человек, я его лично не знаю, но мои друзья и приятели из Республиканской партии, которые его знают, все говорят, что его уважают за искренность, последовательность и за то, что он всегда предан своему видению. А когда он говорит: я этого не воспринимаю, но у нас свободная страна, и так оно должно быть, - согласитесь, это заслуживает уважения", - заметил дипломат.

По его мнению, первые слова Джонсона по отношению к Украине совсем неплохи. К тому же, новый спикер очень сфокусирован на сдерживании Китая, и уже сейчас говорят, что если дать выиграть Путину, то это усилит Китай. И здесь в хорошем смысле есть идеологические аргументы, но есть абсолютно жесткие, рациональные и политические аргументы.

"По моему мнению, мы имеем классное пространство для того, чтобы с ним общаться. У него большое уважение среди своих коллег именно за такую консервативную последовательность и искренность. Ему будет проще продвигать многие вещи, поскольку он пользуется поддержкой и Трампа, и ключевых фигур среди республиканцев. Джонсон пока способен соединить разные крылья и лагеря среди республиканцев, где сейчас происходит брожение. Так что на самом деле я бы дал ему возможность себя проявить, в том числе по отношению к нам. И я отнюдь не настроен отрицательно", - резюмировал Павел Климкин.