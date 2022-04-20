Он растет. И я не преувеличиваю. Это именно тот уровень, которого я от него требую - тренер "Эвертона" расхвалил украинца Миколенко

Об этом сообщает Liverpool Echo.



По словам Лэмпарда, у Миколенко есть потенциал стать важным игроком.



"Он растет. И я не утрирую. Мы не должны забывать, что Миколенко пришел в январе из другой лиги в клуб, который находится под давлением. А потом еще добавилось то, что происходит в Украине. И я был в восторге от его игры против МЮ Это именно тот уровень, которого я от него требую, и даже выше. Другим крайним защитникам, которые приходят к команде такого уровня из Англии, нужно время, потому что он из другой лиги.В сложившейся ситуации мы должны дать ему немного больше времени. Но Виталию понадобилось для этого немного времени. Он показал отличную игру, которая придаст ему уверенности. Миколенко должен продолжать в том же духе. Он имеет потенциал стать для нас действительно важным игроком", – сказал Фрэнк Лэмпард.



В Ливерпуле Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" в матче 32 тура чемпионата Англии против МЮ. "Эвертон" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0, набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 17 место.



Зимой Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из "Динамо" за 23,5 млн евро. За англичан украинец провел 9 матчей.



Сегодня, 20 апреля, "Эвертону" предстоит матч с "Лестером" в АПЛ.

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