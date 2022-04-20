English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Он растет. И я не преувеличиваю. Это именно тот уровень, которого я от него требую - тренер "Эвертона" расхвалил украинца Миколенко

Он растет. И я не преувеличиваю. Это именно тот уровень, которого я от него требую - тренер "Эвертона" расхвалил украинца Миколенко

20 апреля, 2022 среда
19:35
Спорт

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко оценил матч Виталия Миколенко против "Манчестер Юнайтед", который состоялся еще 9 апреля

Об этом сообщает Liverpool Echo.

По словам Лэмпарда, у Миколенко есть потенциал стать важным игроком.

"Он растет. И я не утрирую. Мы не должны забывать, что Миколенко пришел в январе из другой лиги в клуб, который находится под давлением. А потом еще добавилось то, что происходит в Украине. И я был в восторге от его игры против МЮ Это именно тот уровень, которого я от него требую, и даже выше. Другим крайним защитникам, которые приходят к команде такого уровня из Англии, нужно время, потому что он из другой лиги.В сложившейся ситуации мы должны дать ему немного больше времени. Но Виталию понадобилось для этого немного времени. Он показал отличную игру, которая придаст ему уверенности. Миколенко должен продолжать в том же духе. Он имеет потенциал стать для нас действительно важным игроком", – сказал Фрэнк Лэмпард.

В Ливерпуле Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" в матче 32 тура чемпионата Англии против МЮ. "Эвертон" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0, набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 17 место.

Зимой Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из "Динамо" за 23,5 млн евро. За англичан украинец провел 9 матчей.

Сегодня, 20 апреля, "Эвертону" предстоит матч с "Лестером" в АПЛ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Эвертон
Виталий Миколенко
Читайте также:
російські кораблі
17 апреля, 2022 воскресенье
К месту затопления лоханки под названием "Москва" россияне тянут две буровые "вышки Бойко", - эксперт
18 апреля, 2022 понедельник
В Молдове отреагировали на информацию СМИ об отказе передать Украине истребители МиГ-29
Танки РФ
19 апреля, 2022 вторник
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.47
    Покупка 30.47
    Продажа 31.97
  • EUR
    Покупка 32.74
    Продажа 34.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 апреля
21:08
В Мариуполе появилась техника оккупантов с маркировкой "V", которая убивала мирное население Киевщины - полк "Азов"
21:07
Морская охрана Украины запретила судоходство и рыболовство в устьях Дуная из-за российских мин
21:07
Россию бойкотируют на заседаниях G-20
20:54
Эксклюзив
Весь мир и главные игроки - США и Китай - начали насмехаться над "бункерным дедом" Путиным, - Цымбалюк
20:52
В МВФ подсчитали, сколько денег нужно Украине, чтобы покрыть дефицит бюджета
20:49
Верещук: гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось
20:45
Кровь стынет в жилах. Венедиктова рассказала о девяти новых могилах, найденных в Бородянке
20:33
Не слышал и не видел такого, - Зеленский о якобы переданном Кремлем проекте договора между странами
20:26
Более полутысячи бронежилетов, шлемы, генераторы и бойлеры. Порошенко привез помощь бойцам на Юг Украины
20:26
UnionPay
Китайский аналог Visa и Mastercard не входит в Россию – боится санкций Запада
20:08
Действующих санкций недостаточно, поэтому ЕС работает, чтобы усилить давление на РФ, - Мишель
20:08
"Сколько горя нужно для удовлетворения эго Путина?", - лидер "Шахтера" Степаненко
19:32
Москва. Кремль
В Кремле нарастает недовольство Путиным, но выражать его открыто высокопоставленные должностные лица пока боятся, - Bloomberg
19:06
ООН
Украина поддерживает предложение ООН о пасхальной четырехдневной "гуманитарной паузе"
18:56
В Софийском соборе гетмана Сагайдачного провозгласили покровителем украинского войска и освятили реплику его меча
18:50
Анналена Бербок
Германия откажется от российской нефти до конца года, далее – от газа, - Бербок
18:35
В Харьковской области у границы с Россией зафиксировали разгрузку эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений оккупантов, - Генштаб
18:24
Российских и белорусских теннисистов официально отстранили от "Уимблдона"
18:13
В ОРДЛО оккупанты втягивают подростков в ведение боевых действий, – Денисова
18:13
Интервью
Александр Кравченко: "Без сомнения с первого дня – оставаться в Киеве и действовать!"
18:04
Эксклюзив
Мы должны заставлять весь мир помогать нам спасти гражданское население, находящееся в заложниках в Мариуполе - Жорин
18:02
Россия потеряла в войне с Украиной в 3,5 раза больше военной техники, чем ВСУ, - аналитический проект Oryx
18:02
Анналена Бербок
Табу нет: в МИД Германии опровергли заявление Бундесвера об отказе от поставок Украине бронетехники
17:59
Называют сыновей "спонсорами" и призывают мародеритов: СБУ перехватила разговор родителей российских захватчиков, стремящихся разбогатеть на войне
17:35
Израиль присоединяется к помощи Украины "тяжелым вооружением" – предоставит каски и бронежилеты
17:28
Оккупанты обстреляли Николаевщину из "Смерчей": поражен местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры
17:24
В подвале Мариуполя погибла 91-летняя Ванда Объедкова, которая пережила Холокост и Вторую мировую
17:24
Чемпион мира Пидручный объявил, что идет на выборы президента Федерации биатлона Украины
17:14
путин
Путин будет продолжать войну в Украине, чтобы не показать Россию "безнадежно уязвимой и слабой", - Bloomberg
17:10
Постепенно растет количество людей, въезжающих в Украину, — представитель Государственной пограничной службы
17:07
В Краматорске остается почти 50 тыс. жителей, 60-70% - преклонных лет
16:58
Обновлено
В Ирпене в районе военного госпиталя обезвредили сверхмощную авиабомбу, - городской глава
16:57
В Финляндии начались парламентские дебаты по вступлению в НАТО
16:53
Эксклюзив
Россия имитирует "битву за Донбасс", ведь не имеет ресурсов. Основная цель – оккупация Мариуполя, - Коваленко
16:49
Фьюри дал категорический прогноз на реванш Усик – Джошуа
16:39
В СНБО предупредили украинцев: роспропаганда создала новый фейк о колл-центре ВСУ
16:22
МВФ
В 2022 году госдолг Украины может достичь более 86% ВВП, - МВФ
16:21
В Харьковской области СБУ разоблачила склад с боеприпасами и запчастями к военной технике на $200 млн
16:09
Производитель дронов Switchblade подарил ВСУ 100 беспилотников, их отправят уже на этой неделе
16:07
Угроза использования Россией ядерного оружия выросла до уровня времен "холодной войны", - CNN
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV