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Он происходит постоянно. Подоляк о контрнаступлении ВСУ

22 июля, 2022 пятница
23:51
война с Россией Михаил Подоляк

Россияне платят очень большую цену за километр продвижения по украинской территории

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW.

Подоляк сказал, что конкретику действий ВСУ может давать только Генеральный штаб и Верховный Главнокомандующий.

"Я не готов комментировать, когда и как будет наступление или контрнаступление. Безусловно, это будет происходить точно. Ведь оставить территории России нельзя. Иначе это отложенная война, оккупация и разрушение Украины. Этого мы точно не можем допустить", — сказал Подоляк.

Впрочем, он объяснил, что контрнаступление идет постоянно.

"Там оперативная обстановка: они наступают мы отбиваем и можем сразу контрнаступать. Они платят очень большую цену за километр продвижения по украинской территории. Это очень хорошо, потому что это истощает российскую армию".

Подоляк заявил, что получение Украиной определенного количества HIMARS существенно изменило картину боя.

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"В чем? Сейчас это другой тип войны по сравнению с первыми двумя месяцами. Сейчас артиллерийская война, дальнобойная. Российская артиллерия наносила большое количество ударов по нашим позициям, потому что у них не была разорвана логистика. То есть, очень легко было подвозить снаряды. Буквально , доходило до 50 тысяч выстрелов русской артиллерии каждый день".

Сегодня, по словам советника главы ОПУ, количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз.

"Это существенно меняет картину происходящего на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, то Россия скорее покинет нашу территорию. Конкретный пример "доброй воли" на острове Змеиный вы уже видели. Второй пример, который может быть уже в ближайшее время, это легендарный Антоновский мост на Херсонщине. Как только он перестанет функционировать, Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон", — заявил Подоляк.

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