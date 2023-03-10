"Он привезет в Украину "Золотой мяч": Усик дал обнадеживающий прогноз по Мудрику
Украинский боксер Александр Усик высоко оценил уровень Михаила Мудрика и заявил, что футболист "Челси" станет четвертым украинцем, который получит "Золотой мяч"
Об этом сообщает "Трибуна".
"Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 млн евро. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа, которая бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним. Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый "Золотой мяч" в Украину, - сказал Александр Усик.
С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.
В последние два матча Мудрика не выпускали на футбольное поле.
- 15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
- "Золотой мяч" выигрывали три украинца: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.
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