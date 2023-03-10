"Он привезет в Украину "Золотой мяч": Усик дал обнадеживающий прогноз по Мудрику

Об этом сообщает "Трибуна".

"Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 млн евро. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа, которая бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним. Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый "Золотой мяч" в Украину, - сказал Александр Усик.

С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.

В последние два матча Мудрика не выпускали на футбольное поле.