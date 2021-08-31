Он пришел ко мне в час ночи, - футболист срочно покинул сборную Украины ради трансфера в польский клуб
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, как Игорь Харатин срочно покинул расположение национальной команды
Об этом сообщает Sport.ua.
Харатин срочно пришел к Петракову ночью и сообщил, что должен отправляться в Варшаву, чтобы подписать контракт с "Легией". Поэтому он не сыграет против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.
"Вчера Харатин пришел в час ночи. Сказал, что руководство "Ференцвароша" продало его в "Легию". Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в "Легию" на медосмотр. Он к нам прибудет второго сентября после игры с Казахстаном", - рассказал Александр Петраков.
За "Ференцварош" Игорь Харатин выступал с 2019 года, в нынешнем сезоне он сыграл за клуб из Будапешта 9 матчей.
В активе 26-летнего хавбека 4 матча за сборную Украины.
Сейчас "Легия" занимает в чемпионате Польши 14-е место.
- Напомним, в апреле Игорь Харатин продлил контракт с "Ференцварошем" до 2022 года.
- 31 августа стало известно, что полузащитник сборной Украины Игорь Харатин переходит из венгерского "Ференцвароша" в польскую "Легию".
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