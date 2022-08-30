Об этом сообщает Vatican News.

"Папа говорит как пастор, защищающий каждую человеческую жизнь, а не как политик: именно это правильная призма, через которую можно смотреть на его многочисленные выступления о войне в Украине. Это подтверждает коммюнике Святого Престола, опубликованное через неделю после слов Папы Франциска на аудиенции в среду, 24 августа, и его упоминания о нападении, в котором погибла дочь российского политолога Александра Дугина", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что заявление понтифика вызвало "неоднозначную реакцию" на политическом уровне в Украине.

"В контексте войны в Украине Франциск и его сотрудники неоднократно выступали по этому поводу. В основном они направлены на то, чтобы призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира", – сказали в Ватикане.

Относительно полномасштабной войны РФ против Украины в Ватикане заявили, что его вмешательство "ясно и недвусмысленно осуждает ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и кощунственную".

Напомним, Папа Римский Франциск в День Независимости Украины заявил , что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны". Посол Украины в Ватикане подверг критике Папу Римского за эти слова. МИД Украины вызвал апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Папы Франциска о Дугине

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