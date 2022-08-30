Он пастор, а не политик: в Ватикане ответили на критику Папы за слова об убийстве Дугиной
Ватикан подал официальное заявление в ответ на критику Папы римского Франциска за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарии Дугиной
Об этом сообщает Vatican News.
"Папа говорит как пастор, защищающий каждую человеческую жизнь, а не как политик: именно это правильная призма, через которую можно смотреть на его многочисленные выступления о войне в Украине. Это подтверждает коммюнике Святого Престола, опубликованное через неделю после слов Папы Франциска на аудиенции в среду, 24 августа, и его упоминания о нападении, в котором погибла дочь российского политолога Александра Дугина", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что заявление понтифика вызвало "неоднозначную реакцию" на политическом уровне в Украине.
"В контексте войны в Украине Франциск и его сотрудники неоднократно выступали по этому поводу. В основном они направлены на то, чтобы призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира", – сказали в Ватикане.
Относительно полномасштабной войны РФ против Украины в Ватикане заявили, что его вмешательство "ясно и недвусмысленно осуждает ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и кощунственную".
- Напомним, Папа Римский Франциск в День Независимости Украины заявил , что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны". Посол Украины в Ватикане подверг критике Папу Римского за эти слова. МИД Украины вызвал апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Папы Франциска о Дугине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное