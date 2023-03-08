"Он парень не глуп", - Маркевич дал совет Мудрику для лучшей адаптации в "Челси"

Об этом сообщает FanDay.

"Мудрик однозначно принесет пользу "Челси". Мог пару лет назад с ним разговаривать. Говорил ему, что он должен добавить в отборе мяч, потому что в Англии надо отрабатывать в обороне. Не просто бежать назад, а отбирать мячи. Думаю, он парень не глуп. Поймет, что это ему нужно", – сказал тренер Мирон Маркевич.

С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.

В последние два матча Мудрика не выпускали на футбольное поле.