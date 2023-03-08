"Он парень не глуп", - Маркевич дал совет Мудрику для лучшей адаптации в "Челси"
Бывший украинский тренер Мирон Маркевич признался, что посоветовал Михаилу Мудрику улучшить игру в обороне
Об этом сообщает FanDay.
"Мудрик однозначно принесет пользу "Челси". Мог пару лет назад с ним разговаривать. Говорил ему, что он должен добавить в отборе мяч, потому что в Англии надо отрабатывать в обороне. Не просто бежать назад, а отбирать мячи. Думаю, он парень не глуп. Поймет, что это ему нужно", – сказал тренер Мирон Маркевич.
С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.
В последние два матча Мудрика не выпускали на футбольное поле.
- 15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
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