Так считает экс-посол Украины в Китае и сопредседатель украинско-китайского делового совета Игорь Литвин.

Литвин отметил, что Ли Хуэй опытный дипломат и считает его достойным представителем этой дипломатической миссии. Экс-посол заявил, что Китай не отправил бы на переговоры человека, который не готов слушать украинскую сторону.

"То, что находится в мирном плане Китая, во многом нас не устраивает. Это не значит, что не нужно вести переговоры с представителем КНР — так дипломатия не делается. Мы будем говорить, что нужно нам. Не бывает так, что одна сторона говорит "нет" и все заканчивается. Я лично знал господина Ли Хуэя, когда он был директором департамента Европы и Центральной Азии, мы с ним провели много встреч и переговоров, и я могу сказать — это умный человек, опытный дипломат. Китай не станет присылать на такие важные переговоры человека, который знает только свою позицию и не слушает других. Он не такой абсолютно, и я считаю, изложив наше видение того, как должно происходить прекращение вторжения, вывод войск РФ, возвращение детей и граждан, силой вывезенных на территорию России, репарации и многое другое, он должен это выслушать и донести до главы КНР. И только с этими показателями, что хочется, а что должно быть, ехать в другие страны и согласовывать, как все остальные будут действовать", - говорит Литвин.