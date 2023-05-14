Он опытный дипломат, — экс-посол Литвин рассказал, чего ждать от визита представителя КНР в Украину
Главную задачу представителя Китая Ли Хуэя, который 15 мая должен прибыть в Киев, выслушать украинскую сторону и донести до главы КНР
Так считает экс-посол Украины в Китае и сопредседатель украинско-китайского делового совета Игорь Литвин.
Литвин отметил, что Ли Хуэй опытный дипломат и считает его достойным представителем этой дипломатической миссии. Экс-посол заявил, что Китай не отправил бы на переговоры человека, который не готов слушать украинскую сторону.
"То, что находится в мирном плане Китая, во многом нас не устраивает. Это не значит, что не нужно вести переговоры с представителем КНР — так дипломатия не делается. Мы будем говорить, что нужно нам. Не бывает так, что одна сторона говорит "нет" и все заканчивается. Я лично знал господина Ли Хуэя, когда он был директором департамента Европы и Центральной Азии, мы с ним провели много встреч и переговоров, и я могу сказать — это умный человек, опытный дипломат. Китай не станет присылать на такие важные переговоры человека, который знает только свою позицию и не слушает других. Он не такой абсолютно, и я считаю, изложив наше видение того, как должно происходить прекращение вторжения, вывод войск РФ, возвращение детей и граждан, силой вывезенных на территорию России, репарации и многое другое, он должен это выслушать и донести до главы КНР. И только с этими показателями, что хочется, а что должно быть, ехать в другие страны и согласовывать, как все остальные будут действовать", - говорит Литвин.
- Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.
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