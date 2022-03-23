Он очень уважает, любит свою страну. Для него важно, чтобы мы победили, – министр спорта объяснил, почему Ломаченко отказался от чемпионского боя и остался в тербороне.

Об этом сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.



"Это личное право Василия. Я знаю его много лет, мы много общаемся, он тренировался еще когда я был на государственном предприятии директором. Он рос как боксер в том спортивном предприятии. Он очень уважает, любит свою страну. Для него очень важно, чтобы мы победили. Это его личное видение, которое он остается в стране, в терробороне, защищает свой город, свою страну. У каждого спортсмена свое видение на это. Василий выбрал этот свой путь", – сказал Вадим Гутцайт в эфире телемарафона "Единые новости" .



Василий Ломаченко решил остаться у Украины на время войны с Россией. Таким образом, украинец отказался от боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.

Ожидается, что с австралийцем встретится "регулярный" чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) американец Дэвин Хейни. Поединок должен пройти 5 июня в Австралии.