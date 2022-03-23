Он очень уважает, любит свою страну. Для него важно, чтобы мы победили, – министр спорта объяснил, почему Ломаченко отказался от чемпионского боя и остался в тербороне.
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что боксер Василий Ломаченко отказался от чемпионского боя с Джорджем Камбососом, потому что любит и уважает Украину
Об этом сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.
"Это личное право Василия. Я знаю его много лет, мы много общаемся, он тренировался еще когда я был на государственном предприятии директором. Он рос как боксер в том спортивном предприятии. Он очень уважает, любит свою страну. Для него очень важно, чтобы мы победили. Это его личное видение, которое он остается в стране, в терробороне, защищает свой город, свою страну. У каждого спортсмена свое видение на это. Василий выбрал этот свой путь", – сказал Вадим Гутцайт в эфире телемарафона "Единые новости" .
Василий Ломаченко решил остаться у Украины на время войны с Россией. Таким образом, украинец отказался от боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.
Ожидается, что с австралийцем встретится "регулярный" чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) американец Дэвин Хейни. Поединок должен пройти 5 июня в Австралии.
- 27 февраля на фоне полномасштабного нападения РФ на Украину украинский боксер Василий Ломаченко присоединился к Белгород-Днестровскому батальону терробороны в Одесской области.
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину ради проведения чемпионских боев.
- 21 марта промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что второй поединок британского боксера против украинца Александра Усика состоится в июне 2022 года.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.
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