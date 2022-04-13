Он не является гражданином России и не имеет отношения к "специальной военной операции", - спикер Путина о возможном обмене Медведчука

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, в Кремле не знают, хочет ли сам Медведчук участия России в решении его судьбы.

"Что касается обмена, о котором с таким пылом заговорили разные деятели в Киеве - Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к "специальной военной операции". Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какой-нибудь участия России в решении этой пасквильной к нему ситуации", - сказал Песков.

В то же время, он добавил, что Кремль будет следить за судьбой Медведчука и призвал к этому европейских политиков.

12 апреля появилась информация о том, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.

13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять Виктора Медведчука на украинских пленников.

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