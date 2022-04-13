Он не является гражданином России и не имеет отношения к "специальной военной операции", - спикер Путина о возможном обмене Медведчука
Спикер президента РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение об обмене Виктора Медведчука заявил, что лидер ОПЗЖ не является гражданином России
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, в Кремле не знают, хочет ли сам Медведчук участия России в решении его судьбы.
"Что касается обмена, о котором с таким пылом заговорили разные деятели в Киеве - Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к "специальной военной операции". Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какой-нибудь участия России в решении этой пасквильной к нему ситуации", - сказал Песков.
В то же время, он добавил, что Кремль будет следить за судьбой Медведчука и призвал к этому европейских политиков.
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