"Он не нарушал никаких законов": жена Медведчука Марченко просит Зеленского отпустить мужа

Свое обращение Оксана Марченко опубликовала в YouTube-Shorts.



"Я - Оксана Марченко. Жена народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас принять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и вам об этом, господин президент, очень хорошо об этом известно", - говорится в обращении Марченко.



Телеведущая считает, что ее мужа "преследуют по политическим мотивам".



"Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Несмотря на законы Украины и нормы международного права. Его жизнь должна быть в безопасности. Я жду ответа", - сказала Оксана Марченко.



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12 апреля появилась информация о том, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.

13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять Виктора Медведчука на украинских пленников.

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