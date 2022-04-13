"Он не нарушал никаких законов": жена Медведчука Марченко просит Зеленского отпустить мужа
Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отпустить ее мужа
Свое обращение Оксана Марченко опубликовала в YouTube-Shorts.
"Я - Оксана Марченко. Жена народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас принять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и вам об этом, господин президент, очень хорошо об этом известно", - говорится в обращении Марченко.
Телеведущая считает, что ее мужа "преследуют по политическим мотивам".
"Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Несмотря на законы Украины и нормы международного права. Его жизнь должна быть в безопасности. Я жду ответа", - сказала Оксана Марченко.
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