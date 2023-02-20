"Он любит водку? У нас в Украине отличного качества": Зеленский прокомментировал скандальные заявления Берлускони
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на заявления бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони по поводу него и войны в Украине
Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera .
На вопрос, не опасается ли он, что Италия может отказаться от европейского фронта, поскольку ближайшие соратники премьер-министра Джорджи Мелони не скрывают пропутинских симпатий, Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно не потерять поддержку Италии и других стран, которую с большими усилиями удалось принять вопреки интенсивной дезинформационной кампании Кремля.
"Я считаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Именно поэтому я лично с первого дня вторжения создал систему непрерывной коммуникации для предоставления правдивой версии фактов. С момента российского вторжения в Крым и на Донбасс мы видим, что прибытию танков предшествует кампания по распространению фейковых новостей. Мы считаем, что поддержка Италии чрезвычайно важна для обеспечения поддержки других стран, и это также касается единства Европы, где Италия играет ведущую роль в экономической, социальной и политической сферах. которая сможет сохранить единство своего правительства", – сказал президент Украины.
Также Зеленский в шутку вспомнил о записи, которую распространяли в интернете, в которой Берлускони заявил, что получил от Путина ящик водки и "милое письмо" .
"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас есть в Украине отличное качество, если хотите, мы дадим", - подчеркнул он.
- Ранее Берлускони, комментируя встречу премьера Италии и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе , заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским. Также он отметил, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще.
- 13 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Сильвио Берлускони в адрес Владимира Зеленского в "атаках на Донбасс" попыткой продемонстрировать свою лояльность Владимиру Путину.
- Затем Берлускони начал оправдываться после своих циничных слов о Владимире Зеленском и сказал, что всегда был на стороне украинцев и мира.
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