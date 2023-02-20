Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

На вопрос, не опасается ли он, что Италия может отказаться от европейского фронта, поскольку ближайшие соратники премьер-министра Джорджи Мелони не скрывают пропутинских симпатий, Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно не потерять поддержку Италии и других стран, которую с большими усилиями удалось принять вопреки интенсивной дезинформационной кампании Кремля.

"Я считаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Именно поэтому я лично с первого дня вторжения создал систему непрерывной коммуникации для предоставления правдивой версии фактов. С момента российского вторжения в Крым и на Донбасс мы видим, что прибытию танков предшествует кампания по распространению фейковых новостей. Мы считаем, что поддержка Италии чрезвычайно важна для обеспечения поддержки других стран, и это также касается единства Европы, где Италия играет ведущую роль в экономической, социальной и политической сферах. которая сможет сохранить единство своего правительства", – сказал президент Украины.

Также Зеленский в шутку вспомнил о записи, которую распространяли в интернете, в которой Берлускони заявил, что получил от Путина ящик водки и "милое письмо" .

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас есть в Украине отличное качество, если хотите, мы дадим", - подчеркнул он.