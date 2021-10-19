Он лучший боксер легкого веса, - Лопес неожиданно похвалил Ломаченко
Тренер и отец абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший признался, что считает Василия Ломаченко лучшим боксером легкого веса
Об этом сообщает fightnews.info .
Теофимо Лопес-старший уверен, что в легком весе (до 61,2 кг) никто не способен победить Ломаченко.
"На Ломаченко не обращают должного внимания, поскольку думают, что все могут его победить. Но я всем говорил, что Ломаченко разберется с Накатани за семь раундов, и он это сделал. В легком весе нет никого лучше, чем Ломаченко. Он съест Девина Хейни и Джервонту Дэвиса. Сейчас Ломаченко съест любого в легком дивизионе. Но если они подождут два-три года, то это будет уже другая история", - сказал Лопес-старший.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
В ноябре Теофимо Лопес должен провести первую защиту титулов, которые он отобрал у украинца, в поединке против австралийца Джорджа Камбососа.
Василий Ломаченко 11 декабря встретится с экс-чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 6 октября Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
- 12 октября Ломаченко заявил, что его главной целью в легком весе является победа над Теофимо Лопесом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.37Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное