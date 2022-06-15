Он как вино – с годами становится сильнее и красивее: защитник сборной Украины Миколенко засыпал Ярмоленко комплиментами
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко заявил, что капитан команды Андрей Ярмоленко с годами только прогрессирует
Об этом Миколенко сказал в разговоре на YouTube канале УАФ.
"Возвращение Ярмоленко? Это очень важный игрок, это капитан, который всегда ведет команду вперед. Вчера он вышел на поле после маленькой паузы. Старался, как и все остальное. Он, как вино - с годами становится сильнее и красивее", - сказал Миколенко после матча с Ирландией в Лиге наций
После 3-х матчей ЛН у украинцев 7 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция.
У Андрея Ярмоленко истек контракт с лондонским "Вест Хэмом", вскоре станет известно, где украинец продолжит свою карьеру.
- 14 июня в 4 туре Лиги наций сборная Украины сыграла вничью против Ирландии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное