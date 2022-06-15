Об этом Миколенко сказал в разговоре на YouTube канале УАФ.

"Возвращение Ярмоленко? Это очень важный игрок, это капитан, который всегда ведет команду вперед. Вчера он вышел на поле после маленькой паузы. Старался, как и все остальное. Он, как вино - с годами становится сильнее и красивее", - сказал Миколенко после матча с Ирландией в Лиге наций

После 3-х матчей ЛН у украинцев 7 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция.

У Андрея Ярмоленко истек контракт с лондонским "Вест Хэмом", вскоре станет известно, где украинец продолжит свою карьеру.

14 июня в 4 туре Лиги наций сборная Украины сыграла вничью против Ирландии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb