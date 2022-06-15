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Он как вино – с годами становится сильнее и красивее: защитник сборной Украины Миколенко засыпал Ярмоленко комплиментами

15 июня, 2022 среда
16:59
Спорт

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко заявил, что капитан команды Андрей Ярмоленко с годами только прогрессирует

Об этом Миколенко сказал в разговоре на YouTube канале УАФ.

"Возвращение Ярмоленко? Это очень важный игрок, это капитан, который всегда ведет команду вперед. Вчера он вышел на поле после маленькой паузы. Старался, как и все остальное. Он, как вино - с годами становится сильнее и красивее", - сказал Миколенко после матча с Ирландией в Лиге наций

После 3-х матчей ЛН у украинцев 7 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция.

У Андрея Ярмоленко истек контракт с лондонским "Вест Хэмом", вскоре станет известно, где украинец продолжит свою карьеру.

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Сборная Украины
Виталий Миколенко
УАФ
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