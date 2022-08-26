Об этом сообщает FranceInfo.

Депутат Серж Мюллер осудил поступок своего заместителя сразу после инцидента. "Я осуждаю, я не поддерживаю, но он, несмотря ни на что, остается молодым человеком, исполненным желаний, идей для нашего движения. Мы все можем совершить ошибку", — заявил он.

Однако впоследствии, после того, как об инциденте стало известно на национальном уровне, позиция Мюллера стала более радикальной.

"У нас были общие ценности. Он казался мне идеальным человеком. Следует быть очень внимательными с людьми вокруг вас", — заявил Мюллер.

В руководстве партии, которой до осени прошлого года руководила Марин Ле Пен, отреагировали еще жестче. "Он идиот, его уволят из Национального объединения", — заявил Луи Аллио, вице-президент "Национального объединения".

Сообщается, что 24 августа Лукас Брок размахивал флагом так называемой "ДНР", проезжая у собрания украинских беженцев, отмечавших День независимости.

Затем, по словам очевидцев, он стал оскорблять демонстрантов. По словам прокуратуры Бержерака, участники акции пытались снять флаг. Схватка закончилась разбитым окном автомобиля политика.

Прокуратура Бержерака начала расследование из-за "разжигания ненависти или насилия" и заслушала заместителя депутата. Последний подал заявление со своей стороны о повреждении его автомобиля.

Лукас Брок, судя по его соцсетям, придерживается пророссийских взглядов. 28 февраля через несколько дней после вторжения РФ в Украину он разместил у себя на странице фото военного парада в Москве.