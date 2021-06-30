Он и его фанаты шуток не понимают, - Редкач рассказал о своих отношениях с Ломаченко
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что будет болеть за Теофимо Лопеса, если тот согласится на реванш против Василия Ломаченко
Об этом сообщает Трибуна.
Редкач сказал, что он ненавидит Ломаченко, но позже объяснил, что это все шутки.
"Ломаченко? Мы ненавидим друг друга. Шучу. В никаких. Я был его фанатом. Со спортивной стороны я его уважаю как боксера. Пожалуй, и все. Хорошего больше не буду, а плохое говорить не хочу. Он и его фанаты шуток не понимают. Но если вдруг реванш Ломаченко - Лопес, то я только за Теофимо, - высказался Иван Редкач.
- Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- Ломаченко после победы над Накатани заявил, что договорился о реванше с Лопесом.
- Промоутер Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса Боб Арум заявил, что бой-реванш между украинским и американским боксерами состоится в следующем году .
- 30 июня украинский боксер Иван Редкач заявил, что лучшие времена его соотечественника Василия Ломаченко остались позади
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