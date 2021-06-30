Он и его фанаты шуток не понимают, - Редкач рассказал о своих отношениях с Ломаченко

Об этом сообщает Трибуна.



Редкач сказал, что он ненавидит Ломаченко, но позже объяснил, что это все шутки.



"Ломаченко? Мы ненавидим друг друга. Шучу. В никаких. Я был его фанатом. Со спортивной стороны я его уважаю как боксера. Пожалуй, и все. Хорошего больше не буду, а плохое говорить не хочу. Он и его фанаты шуток не понимают. Но если вдруг реванш Ломаченко - Лопес, то я только за Теофимо, - высказался Иван Редкач.

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