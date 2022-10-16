Он еще и очень обидчивный, этот гений современности.

Честно говоря, трудно хейтить Маска за то, что он считает деньги. Тем более у него стартап, а стартапы всегда убыточны. А тут еще прибавляется пару сотен миллионов долларов в минус. Поэтому просьбы в Пентагон платить за украинский спрос понятны. К тому же, его Space Х и так уже получил государственных субсидий на 7 миллиардов долларов. Все любят деньги. К тому же у Маска завод в Китае и товарищи могут быть не очень счастливы из-за такой активности.

Space Х и так уже получил государственных субсидий на 7 миллиардов долларов

А вот пытаться скрыть истинную причину не очень достойно. Как ни достойно было съезжать с соглашения по твиттеру. Да и общаться то ли с Путиным, то ли с его посредниками и потом распространять российскую пропаганду — это тоже недостойно.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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