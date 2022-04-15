"Он душой и сердцем с нами, с украинским народом", – итальянский тренер "Шахтера" отказался от переговоров с другими клубами
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что главный тренер команды Роберто Де Дзерби стремится и дальше работать в украинском клубе
Об этом Палкин сообщил YouTube-каналу "Денисов TIME"
По словам Палкина, Де Дзерби душой и сердцем с украинским народом.
"Он очень переживал. Я знаю, что у него было много предложений для продолжения тренерской карьеры, но он всем отказывал. Даже ни с кем не встречался. Он душой и сердцем с нами, с украинским народом, с нашими футболистами. Постоянно звонил в клуб и с Павелком разговаривал. Спрашивал по поводу оставшихся украинских ребят, какая у них ситуация, что сделать для того, чтобы дать им возможность тренироваться. Он и тренерский штаб нас очень сильно поддержали. Это очень сильный жест с их стороны", - сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.
Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в начале этого сезона. Сейчас "горняки" проводят серию благотворительных матчей в Европе.
- 9 апреля футбольная команда "Шахтер" вышла на матч в Греции против пирейского "Олимпиакоса" с названиями украинских городов, бомбивших россияне.
- 14 апреля 12-летний мальчик из Мариуполя Дмитрий Кеда вышел на замену в конце благотворительного матча футбольного клуба "Шахтер" с "Лехией".
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