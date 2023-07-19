"Он действительно хороший человек": новый тренер "Челси" признался, что уже разговаривал с Мудриком

Об этом сообщает журналист Standard Sport Низаар Кинселла.

"Я очень много общался со всеми игроками. Общался с Мудриком, когда он был в Барселоне, мы обменялись сообщениями. Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом. Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", - сказал Маурисио Почеттино.

Почеттино начал работу в "Челси" этим летом. Михаил Мудрик уже вернулся из отпуска и тренируется вместе с "Челси". Команда готовится к новому сезону.

Результаты Михаила Мудрика в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.

"Челси" завершил сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.