Он будет большой проблемой: Экс-нападающий "Челси" сделал громкое заявление о Роналду
Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что Криштиану Роналду станет настоящей проблемой для "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает BBC 5 Live Sport.
"Я думаю, что Роналду будет проблемой для" "Манчестер Юнайтед". Он будет забивать голы, но если МЮ хочет играть дома более агрессивно, прессинговать, то Роналду этого делать не будет, а МЮ остается в численном меньшинстве. И в этом проблема - как его встроить в команду? Если Роналду несчастлив, то как это повлияет на атмосферу в раздевалке?" - сказал бывший нападающий "Челси" Крис Саттон.
Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса" этим летом. Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".
В МЮ Роналду уже успел сыграть в этом сезоне 5 матчей и забить 5 голов.
- 30 сентября португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 178-й матч в Лиге чемпионов и стал рекордсменом турнира.
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