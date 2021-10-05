Он будет большой проблемой: Экс-нападающий "Челси" сделал громкое заявление о Роналду

Об этом сообщает BBC 5 Live Sport.



"Я думаю, что Роналду будет проблемой для" "Манчестер Юнайтед". Он будет забивать голы, но если МЮ хочет играть дома более агрессивно, прессинговать, то Роналду этого делать не будет, а МЮ остается в численном меньшинстве. И в этом проблема - как его встроить в команду? Если Роналду несчастлив, то как это повлияет на атмосферу в раздевалке?" - сказал бывший нападающий "Челси" Крис Саттон.

Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса" этим летом. Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".



В МЮ Роналду уже успел сыграть в этом сезоне 5 матчей и забить 5 голов.

"Ronaldo is going to be a big problem for #MUFC " ????



???? ♂️ @ chris_sutton73 thinks Cristiano Ronaldo will score goals at Old Trafford but will ultimately become a hindrance for Ole Gunnar Solskjær's side.



Agree? ????



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