"Он бредит": Абсолютный чемпион мира высмеял слова Ломаченко
Абсолютный чемпион мира Девин Хейни высмеял заявление Василия Ломаченко, который, несмотря на два поражения, называет себя непобедимым
Об этом сообщает Fight Hub TV.
По словам Дэвина Хейни, который является абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), Василий Ломаченко мечтает, ведь в пассиве у него два поражения - от мексиканца Орландо Салидо и американца Теофимо Лопеса.
"Лома называет себя непобедимым? Да он просто бредит! У него было даже не одно поражение, а два. Да, бой с Салидо реально был близок, но Лопесу он проиграл без вариантов. Чистое поражение. Выходит, у него два поражения, а 20 мая станет три. Остальную чепуху даже слушать не хочу", - сказал Хейни, который будет отстаивать свое звание в поединке с Ломаченко 20 мая в Лас-Вегасе (США).
- 31 марта Василий Ломаченко и Девин Хейни провели первую дуэль взглядов перед боем.
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