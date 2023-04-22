Об этом сообщает Fight Hub TV.

По словам Дэвина Хейни, который является абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), Василий Ломаченко мечтает, ведь в пассиве у него два поражения - от мексиканца Орландо Салидо и американца Теофимо Лопеса.

"Лома называет себя непобедимым? Да он просто бредит! У него было даже не одно поражение, а два. Да, бой с Салидо реально был близок, но Лопесу он проиграл без вариантов. Чистое поражение. Выходит, у него два поражения, а 20 мая станет три. Остальную чепуху даже слушать не хочу", - сказал Хейни, который будет отстаивать свое звание в поединке с Ломаченко 20 мая в Лас-Вегасе (США).