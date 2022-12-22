Об этом сказал Зеленскимйна объединенной пресс-конференции с Байденом.

"Мы посылали Путину максимально много мессиджей, чтобы остановить агрессию и вторжение, чтобы восстановить нашу территориальную целостность и обрести дипломатическое взаимопонимание. Он тогда всем врал, что вторжения не будет, не будет войны". – заявил Зеленский.

И добавил, что нет смысла посылать сигналы неадекватному человеку, тем более что он уже не является полноценным субъектом международных отношений:

"Какие еще мессиджи можно посылать ему после того, как он отравил нашу жизнь. И посылает сигналы, что Россия может пойти и дальше, где было когда-то присутствие Советского Союза. Зачем человеку с больным и неадекватным отношением к миру отправлять месседжи? Сегодня он должен быть заинтересован, чтобы мир обращал на него внимание - он больше не субъект в отношениях с цивилизованными людьми. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа и его государства".

Главное из пресс-конференции Зеленского и Байдена читайте по этой ссылке

Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.

Под вечер 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

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