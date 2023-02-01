Объем

С возрастом наши волосы утончаются. В организме происходят определенные механизмы понижения уровня коллагена.

Дополнительный объем наших волос – это один из шагов, чтобы выглядеть моложе. На помощь приходит стайлинг.

Что такое стайлинг?

Это специальный комплекс косметических средств для волос, который используется для укладки прически, придания волосам объема, упругости и блеска.

Пользуйтесь только качественной продукцией!

Мусс – не отягощает волосы, создает прикорневой объем, помогает получить эффект «мокрой» волосы, придает гладкость, упругость, легкость.

Гель - фиксирует прическу, если есть охота - помогает создать упорядоченную хаотичность локонов, делает волосы жесткими и придает им здоровый блеск.

Лак – фиксирует локоны, сохраняет форму прически, придает блеск, оберегает от негативного воздействия окружающей среды.

Воск – фиксирует прическу, распрямляет волосы, придает блеск прическе.

Спрей – укрепляет волосы, защищает их от негативного воздействия ультрафиолета.

Пудра – поднимает волосы от самих корней, придает пластичность, создает объем, фиксирует и освежает.

Блеск – придает сияние, увлажняет, питает, не отягощает, держит форму прически

Помада – восстанавливает качество волос, придает блеск, хорошо фиксирует прическу.

Стрижки, делающие лицо моложе

Пикси

Это короткая стрижка. Длина волос достигает середины уха. Для примера – такую прическу носила легендарная киноактриса Одри Хепберн. Сегодня пикси помогает женщинам визуально «омолодить» черты лица.

Пикси без челки (первый вариант) – для овальной и треугольной формы лица.

Пикси с косой челкой (второй вариант) более гармонично подходит женщинам с рыхлыми щечками.





Боб без челки (кому за 30-40 лет).

Боб без челки с длинными передними прядями – идеальная стрижка, которая "скрывает" возраст.

Боб с челкой (после 50 лет)

Это тоже идеальная стрижка!

Но она оптимальна для возрастной категории – после 50. Как еще один бонус визуального омоложения – стоит сделать пряди градуированными.

Стрижка каскад на длинные волосы (кому за 30)

С помощью этой стрижки парикмахер-специалист способен сделать визуальный фокус: отвлечь внимание от несовершенств лица и помочь клиентке сбросить лишний возраст.





Стрижка каскад для средних и коротких волос (кому за 40)

Стрижка каскад – это уникальная прическа. На средней или короткой длине она помогает визуально вычеркнуть несколько лет, указанных в паспорте.

Гарсон

Гарсон – это ультракороткая длина стрижки с обязательной челкой.

Челка может быть: короткая, длинная, косая или прямая.

От выбора формы челки зависит успех прически, которая будет омолаживать женщину.

Для выбора формы челки посоветуйтесь с парикмахером-специалистом!





Каре с косой или прямой челкой

Первый вариант будет идеально подходить для овальной формы лица.

Второй вариант будет идеально подходить для квадратной формы лица. Только обязательно добавьте объем ваших волос на макушке.

Чтобы выглядеть моложе, подберите гармоничный цвет волос к вашему лицу.

Цвет волос должен придавать женщине визуального тепла.

Чем женщина старше, тем важнее.

Лучшие тона: