Омолаживающие процедуры судьи Владимира Северина: как член Этического совета строил успешную карьеру

Этический совет провел очередные собеседования с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия. Чуть больше, чем через неделю прослушали еще десяток претендентов. Все онлайн-интервью прошли без прямой трансляции в интернете, как это было до 24 февраля.

Поскольку все собеседования прошли в закрытом режиме, мы не знаем, насколько досконально Этический совет исследовал биографии каждого из кандидатов. Впрочем, точно знаем, что не все из них имеют хрустальную репутацию. Судья Днепропетровского окружного административного суда Виктория Вихрова, которая проходила собеседование 12 августа, заслуживает особого внимания.

К примеру, вызывает вопрос образование судьи. По данным Центра противодействия коррупции, в 2015 году Вихрова написала диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Однако уже через год во время собеседования не могла ни вспомнить фамилию своего научного руководителя, ни объяснить значение термина acquis communautaire, неоднократно употребляемого в своей работе.



Кроме того, Виктория Вихрова настаивает на том, что ей удалось купить квартиру в Киеве площадью 60 кв. м за 4 тысячи 300 долларов. Мы позвонили по телефону судье, чтобы спросить, как ей это удалось? Разговор не сложился: Вихрова ответила, что находится в отпуске, хочет отдохнуть, собеседование Этического совета не комментирует, а о приобретении квартиры говорить неудобно.

Как бы то ни было, можем вас заверить, что даже 20 лет назад приобрести квартиру в столице за 4 тысячи долларов было невозможно. Центр противодействия коррупции отмечает, что отправил все замечания по кандидатуре Виктории Вихровой и ее сомнительной репутации в Этический совет. Впрочем, рассмотрел ли их Совет, пока неизвестно.

Добродетель и самих членов Этического совета, между тем, под вопросом. На прошлой неделе мы рассказали об одном из них – Юрие Трясуне. Мы обнаружили сразу несколько спорных фактов из его судейской биографии. Может ли эффективно оценить соответствие критериям добродетели других, кто сам не отвечает им в полной мере? Основатель фонда DEJURE Михаил Жернаков в интервью нашим журналистам выразил сомнения:

“Есть общая тенденция, что Этический совет, несмотря на наличие в нем международных экспертов, которые действительно отстаивают высокие стандарты и пытаются сделать так, чтобы судебная реформа удалась, состоит также из представителей этой судейской корпорации, не способствующих очищению. Все трое были делегированы Советом судей, тем органом, который фактически эту судебную реформу не раз пытался саботировать, затягивал с назначением этих членов”.

Сегодня мы расскажем о еще одном члене Этического совета, репутация которого ставит под сомнение решение всего органа. Это – Владимир Северин, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке. Северин неоднократно был героем журналистских материалов и подвергался критике со стороны экспертов из-за своих решений и большого количества дорогостоящей недвижимости сомнительного происхождения у членов его семьи.

Согласно реестру вещных прав, в прошлом году дочери судьи Вере Сивериной подарили 6-комнатную квартиру площадью 222 кв.м в Харькове, а сыну – Дмитрию Северину – жилой дом на 46 кв.м. Также с 2013 года Дмитрий получил в подарок 8 нежилых помещений общей площадью почти тысячу кв.м. Дочери судьи Екатерине Севериной в 2018 году подарили квартиру площадью 70,5 кв.м в Харькове. Источник этих дорогих подарков – неизвестный. Впрочем, для подтверждения добродетели бывшего судьи, а ныне члена Этического совета точно требует разъяснения.

В целом к декларированию состояния и расходов судьи Владимира Северина много вопросов. Он неоднократно забывал указать, какое имущество продал или купил и сообщить после этого о существенных изменениях имущественного положения. В 2019 году НАПК направило в суд соответствующие админпротоколы.

В 2020 году Владимир Северин пытался омолодиться: прилагал усилия, чтобы изменить дату своего рождения. Северин обратился в суд с 6 заявлениями. Все они были поданы с июня по сентябрь 2020 года, то есть за год до планового прекращения полномочий судьи в связи с достижением 65 лет. Можно предположить, что таким образом судья пытался продлить время пребывания в должности и отсрочить пенсию. В конце концов, суд, конечно, увидел манипуляцию и признал действия заявителя Северина злоупотреблением процессуальными правами.

Что же член Этического совета Владимир Северин думает по поводу своего соответствия высоким стандартам - мы решили поинтересоваться у него самого. И позвонили ему. Судья ответил, что не может говорить, поскольку у него видеоконференция.

Пока сложно представить, что действующая десятилетиями круговая судейская поручительство в какой-то момент просто перестанет существовать. Впрочем, мы верим в лучшее. А пока - Этический совет, члены которого сами имеют вопросы к репутации и скелеты в шкафу, продолжает отбор кандидатов в Высший совет правосудия. Напомним, это ключевой орган судебной власти, который должен обеспечивать независимость и добродетель судейского корпуса. И такие высокие обязанности, по мнению Этического совета, можно возложить на судью Харьковского окружного административного суда Елену Заичко. Она получила вывод от совета о соответствии критериям добродетели и профессиональной этики. Поэтому была рекомендована в Высший совет правосудия.

Тем временем аналитики фонда DEJURE тщательно исследовали биографию судьи и пришли к другим выводам. В частности, среди карьерных достижений Заичко: принятие сомнительных решений, принятие решений во время прямо противоречащего закону обучения, а также - непрозрачное декларирование имущества.

Так, например, в 2020-м Елена Заичко приняла решение о застройке 13 гектаров леса, несмотря на арест этого участка согласно другому судебному решению. Разрешение строить получил строительный кооператив Слайс, входящий в зону влияния харьковского депутата Игоря Ариха. Примечательно, что сразу после этого решения несовершеннолетние дети судьи Заичко получили в собственность квартиру от Харьковской мэрии площадью более 100 кв.м.

Также Елена Заичко любит дорогие автомобили. В марте прошлого года она приобрела Lexus за почти 2 млн грн. Впрочем, откуда у судьи такие деньги – неизвестно. Если верить декларации за 2020-й год, у Заичко не было нужной суммы для драгоценного автомобиля, а судейской зарплаты, полученной за первые 2 месяца 2021-го - очевидно недостаточно.

Недавно наши коллеги по Следствие. Инфо получили записи телефонных разговоров, вероятно, судьи Елены Заичко. В беседе от 13 августа 2020 года женщина с голосом, похожим на Заичко обсуждает с коллегой возможность испортить диск с материалами дела, а еще - пути смены заветованного судейского решения на противоположное. И вот с таким бекграундом Елена Заичко получила зеленый свет от Этического совета – стала претенденткой на должность члена Высшего совета правосудия.

Интересно, что Заичко также является членом Всеукраинской ассоциации административных судей, которая еще в прошлом году в открытом обращении к Президенту призвала ветировать закон о реформе Высшего совета правосудия. В своем обращении судьи, в частности, отмечали, что переформирование ВРП "угрожает суверенитету Украины", поскольку "содержит инструменты влияния иностранных государств". Таким образом, Заичко с какого-то чуда отправилась на конкурс, который якобы нарушает государственный суверенитет и является вмешательством в ее судейскую независимость.

Поэтому, выбирая членов Высшего совета правосудия по квоте парламента, Верховная рада кандидатуру Заичко не поддержала. Народные депутаты проголосовали за адвоката по делам Майдана Романа Маселко и кандидата юридических наук Николая Мороза. В то время как у нас появился хороший повод для оптимизма: парламент продемонстрировал реальную готовность изменять заскорузлую и коррумпированную судебную систему. Посмотрим, превратится ли это в положительную тенденцию.