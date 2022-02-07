"Омикрон" вызывает 9 смертей на 1 тыс. заболеваний, - Ляшко
Смертность штамма коронавируса "Омикрон" составляет 9 случаев на 1 тыс. больных, а у "Дельты" - 13 смертей на 1 тыс. инфицированных
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Новый отчет от CDC показывает, что "Омикрон"-волна в среднем влечет за собой 9 смертей на 1000 случаев заболевания, тогда как во время "Дельта"-волны умирало в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", - рассказал он.
По словам министра, более мощная система тестирования (более 100 тыс. ПЦР-тестов и свыше 80 тыс. антигенов в сутки) позволяет фиксировать больше заражений, выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.
"Отмечу, что благодаря вакцинации при 40 тыс. случаев в сутки мы имеем не более 4 тыс. госпитализированных. То есть, только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого", - отметил Виктор Ляшко.
- Напомним, ранее в Минздраве заявили, что суточное количество COVID-больных вырастет до 60 тыс. в течение двух недель.
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