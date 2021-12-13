"Омикрон" распространяется в Великобритании с "феноменальной скоростью"
В понедельник, 13 декабря, Великобритания заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" и составляет около 40% всех случаев заражений в Лондоне
Об этом сообщает Euronews .
В британском Минздраве утверждают, что если не принять меры, к концу месяца может быть миллион инфицированных "Омикроном".
"То, что мы сейчас знаем об "Омикроне", так это то, что... он распространяется с феноменальной скоростью, которой мы никогда не видели раньше, количество случаев удваивается каждые два-три дня", - сказал министр здравоохранения. Саджид Джавид.
Хотя в Великобритании еще не было подтвержденных смертей от нового штамма и из-за него были госпитализированы только 10 британцев, "Омикрон", по мнению Джавида, отвечает примерно за 40% инфекций в Лондоне.
По его словам, хотя симптомы этого варианта могут быть более мягкими, его быстрое распространение может означать перегрузку медицинской системы в государстве.
"Даже если вирус легкий, небольшой процент людей из очень большого количества все равно может быть равен большому количеству госпитализаций", - отметил министр.
Он подчеркнул, что две дозы вакцины от коронавируса недостаточно защищают от Омикрона, однако после введения дополнительных доз прививки работает значительно лучше.
Первые случаи штамма COVID-19 "Омикрон" в Великобритании обнаружили 27 ноября, что стало причиной введения правительством во главе с Борисом Джонсоном более жестких ограничений.
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