"Омикрон" распространяется в Великобритании с "феноменальной скоростью"

Об этом сообщает Euronews .



В британском Минздраве утверждают, что если не принять меры, к концу месяца может быть миллион инфицированных "Омикроном".



"То, что мы сейчас знаем об "Омикроне", так это то, что... он распространяется с феноменальной скоростью, которой мы никогда не видели раньше, количество случаев удваивается каждые два-три дня", - сказал министр здравоохранения. Саджид Джавид.



Хотя в Великобритании еще не было подтвержденных смертей от нового штамма и из-за него были госпитализированы только 10 британцев, "Омикрон", по мнению Джавида, отвечает примерно за 40% инфекций в Лондоне.



По его словам, хотя симптомы этого варианта могут быть более мягкими, его быстрое распространение может означать перегрузку медицинской системы в государстве.



"Даже если вирус легкий, небольшой процент людей из очень большого количества все равно может быть равен большому количеству госпитализаций", - отметил министр.



Он подчеркнул, что две дозы вакцины от коронавируса недостаточно защищают от Омикрона, однако после введения дополнительных доз прививки работает значительно лучше.



Первые случаи штамма COVID-19 "Омикрон" в Великобритании обнаружили 27 ноября, что стало причиной введения правительством во главе с Борисом Джонсоном более жестких ограничений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb