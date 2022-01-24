"Омикрон" обнаружили в 17 областях Украины, - Кузин
В Украине зафиксировали 173 случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в комментарии Укринформу.
"В настоящее время в Украине зарегистрировано 173 случая нового штамма "Омикрон". Речь идет о 17 регионах Украины, в которых обнаружили новый штамм путем секвенирования", - уточнил он.
Игорь Кузин добавил, что больным оказывают медицинскую помощь согласно имеющимся протоколам лечения COVID-19.
"Даже базовый курс вакцинации облегчает течение заболевания, бустерная доза вакцины возобновляет иммунную защиту против "Омикрона", - подчеркнул главный санврач.
- Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка коронавируса.
- Игорь Кузин назвал оптимистичным прогноз СНБО на февраль о 59 тыс. больных коронавирусом в день.
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