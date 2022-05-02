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"Омикрон" мутировал. Стоит ли готовиться к пятой волне? COVID-19

2 мая, 2022 понедельник
17:16
Здоровье Коронавирус

Новые подтипы штамма "Омикрон" – заразны и устойчивы к вакцинам и приобретенному вследствие перенесенного заболевания иммунитету

Об этом сообщает польское издание Wprost со ссылкой на американские и австралийские СМИ.

В США и Австралии зарегистрировали два новых подтипа штамма "Омикрон" – ВА.4 и ВА.5. Они более заразны, чем подтип ВА.2 и исходный ВА.1. А еще – устойчивы к вакцинам и иммунитету, выработанному в результате перенесенного заболевания. В ЮАР, где впервые начали циркулировать эти разновидности вируса, медики фиксируют стремительное увеличение количества больных.

В минувшую субботу, 30 апреля, "Омикрон" ВА.4 обнаружили у мужчины, вернувшегося в Австралию из ЮАР, а подвариант ВА.2 идентифицировали в сточных водах Мельбурна на юге страны. Тулио де Оливейра, вирусолог из ЮАР, предупредил, что эти подварианты могут вызвать заболевания у тех, кто уже болел COVID-19, а также у тех, кто был вакцинирован. Это объясняет, почему в ЮАР фиксируют вспышку заболевания, хотя в этой стране иммунную защиту имеет 90% населения. Здесь готовятся к пятой волне коронавирусной инфекции.

Украина в последний раз передавала статистические данные о заболеваемости COVID-19 23 февраля, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. 26 марта на период действия военного положения правительство отменило противоэпидемические меры и цветовое зонирование регионов. Впрочем, медики призывают украинцев продолжать носить маски в общественных местах, чтобы избежать мест массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, а в случае появления симптомов обращаться за квалифицированной медицинской помощью, которую оказывают, в частности, и в прифронтовых населенных пунктах.

  • В Польше, которая приняла больше беженцев из Украины (более 3 миллионов), в мае прекратит действовать состояние эпидемии, которое в этой стране ввели 20 марта 2020 года, вместо этого будет действовать состояние эпидемической угрозы. С 28 марта в Польше отменили обязанность носить маски, за исключением учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в частности аптек. Пациентов из COVID-19 на изоляцию не отправляют. "Ковидные" отделения временно не работают.
  • Напомним, в польском министерстве здоровья обеспокоены тем, что прибывающие из Украины в Польшу беженцы не хотят вакцинироваться не только от коронавируса, но и от других инфекций.
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