"Омикрон" может вызвать масштабную пятую волну пандемии коронавируса, - Минздрав Германии
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" может спровоцировать масштабную пятую волну пандемии
Об этом сообщает Reuters .
Во время визита в регион Нижняя Саксония Карл Лаутербах заявил, что ожидает, что вариант COVID-19 "Омикрон" вызовет массовую пятую волну пандемии.
Недавно назначенный министр здравоохранения отметил, что Германии нужно готовиться к вызову, с которым она никогда раньше не сталкивалась.
Бывший профессор эпидемиологии Лаутербах известен своими негативными прогнозами по COVID-19 и является сторонником обязательной вакцинации.
- Глава Минздрава Германии также не исключает, что впоследствии нужно будет вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19 из-за распространения варианта "Омикрон".
- Главы Минздрава Большой семерки назвали "Омикрон" самой большой угрозой глобальному здоровью.
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