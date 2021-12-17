"Омикрон" может вызвать масштабную пятую волну пандемии коронавируса, - Минздрав Германии

Об этом сообщает Reuters .



Во время визита в регион Нижняя Саксония Карл Лаутербах заявил, что ожидает, что вариант COVID-19 "Омикрон" вызовет массовую пятую волну пандемии.



Недавно назначенный министр здравоохранения отметил, что Германии нужно готовиться к вызову, с которым она никогда раньше не сталкивалась.



Бывший профессор эпидемиологии Лаутербах известен своими негативными прогнозами по COVID-19 и является сторонником обязательной вакцинации.

Глава Минздрава Германии также не исключает, что впоследствии нужно будет вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19 из-за распространения варианта "Омикрон".

Главы Минздрава Большой семерки назвали "Омикрон" самой большой угрозой глобальному здоровью.