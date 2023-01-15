"Омерзительно и неприемлемо": канадский премьер Трюдо осудил атаку РФ на Днепр
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил российскую атаку на жилую многоэтажку в Днепре 14 января и назвал ее "отвратительной и неприемлемой"
Об этом он написал в twitter .
Трюдо также подчеркнул, что Канада продолжит оказывать поддержку Украине.
"Нападения России на жилой дом в Днепре, что в Украине, являются отвратительными, отвратительными и абсолютно неприемлемыми. Канада однозначно осуждает это насилие - мы поддерживаем народ Украины и будем обеспечивать его необходимой поддержкой", - написал премьер.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 72 человека, 23 погибли, 43 человека в розыске.
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