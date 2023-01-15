Об этом он написал в twitter .

Трюдо также подчеркнул, что Канада продолжит оказывать поддержку Украине.

"Нападения России на жилой дом в Днепре, что в Украине, являются отвратительными, отвратительными и абсолютно неприемлемыми. Канада однозначно осуждает это насилие - мы поддерживаем народ Украины и будем обеспечивать его необходимой поддержкой", - написал премьер.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 72 человека, 23 погибли, 43 человека в розыске.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb