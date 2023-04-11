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Омбудсмена РФ Москалькову исключили из международной сети правозащитных организаций

11 апреля, 2023 вторник
19:48
война с Россией

11 апреля Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об исключении российского омбудсмена Татьяны Москальковой из Европейской сети правозащитных институтов

Об этом информирует Дмитрий Лубинец .

"Сегодня принял участие в процессе голосования за исключение Институции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по членам ENNHRI. В голосовании приняли участие члены ENNHRI со статусом А", - подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Это впервые в истории существования Европейской сети институтов защиты прав человека, когда исключают одного из членов.

Лубинец рассказал, что основанием стало то, что российская омбудсменка вела свою деятельность вопреки целям, определенным уставом ENNHRI.

"В ходе своего выступления омбудсман Российской Федерации заявила о выходе из Европейской сети национальных институций по правам человека, наверняка предвкушая негативный результат голосования для их институции. , что слышно от представителя страны-агрессорки было очень странно", - комментирует украинский омбудсман.

Уполномоченный Верховной Рады Украины отметил, что страна-спонсорка терроризма Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с ее стороны: обстреливает мирные города, разрушает дома, убивает, пытает, похищает украинских детей, удерживает в плену мирное население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Россия делает геноцид нашего народа и нарушает все нормы международного гуманитарного права поэтому и должна быть исключена из всех международных организаций. Мир видит правду и делает выводы. Благодарен моим друзьям и коллегам, которые проголосовали за исключение института, который не отвечает цели существования института по правам человека в целом и использует европейские платформы для выражения политических лозунгов по российской пропаганде", - добавил Лубинец.

  • 18 января в эфире Эспрессо Лубинец отметил , что РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи в Страсбурге с директором Департамента Совета Европы по борьбе с дискриминацией Генерального директората по демократии и человеческому достоинству Йеруном Шоккенбруком обсудил с ним вопросы депортации украинских детей.
  • 1 марта Юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала на свою территорию более 1,5 млн украинских детей.
  • 9 марта украинские хакеры сломали почту и облачное хранилище отца российского детского омбудсмена Алексея Львова-Белова и обнаружили там порно с несовершеннолетними.
  • Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона не изъявила желания забрать 70 своих военнопленных во время последнего обмена, вроде бы есть список.
  • Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовской-Беловой и попросила предоставить списки украинских сирот, которые находятся на оккупированных территориях и депортированы в РФ.
воєнні злочини Росії
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