Об этом информирует Дмитрий Лубинец .

"Сегодня принял участие в процессе голосования за исключение Институции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по членам ENNHRI. В голосовании приняли участие члены ENNHRI со статусом А", - подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Это впервые в истории существования Европейской сети институтов защиты прав человека, когда исключают одного из членов.

Лубинец рассказал, что основанием стало то, что российская омбудсменка вела свою деятельность вопреки целям, определенным уставом ENNHRI.

"В ходе своего выступления омбудсман Российской Федерации заявила о выходе из Европейской сети национальных институций по правам человека, наверняка предвкушая негативный результат голосования для их институции. , что слышно от представителя страны-агрессорки было очень странно", - комментирует украинский омбудсман.

Уполномоченный Верховной Рады Украины отметил, что страна-спонсорка терроризма Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с ее стороны: обстреливает мирные города, разрушает дома, убивает, пытает, похищает украинских детей, удерживает в плену мирное население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Россия делает геноцид нашего народа и нарушает все нормы международного гуманитарного права поэтому и должна быть исключена из всех международных организаций. Мир видит правду и делает выводы. Благодарен моим друзьям и коллегам, которые проголосовали за исключение института, который не отвечает цели существования института по правам человека в целом и использует европейские платформы для выражения политических лозунгов по российской пропаганде", - добавил Лубинец.