Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

19 апреля Офис омбудсмена вместе с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции подписали меморандум о сотрудничестве для дополнительной верификации находящихся в плену России украинских военных.

"Совместно с директором института Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований. Мы будем нарабатывать процедуру дополнительной верификации наших военных, которые находятся в плену на территории РФ", - пишет Лубинец.

Алгоритм будет выглядеть так: родственники будут обращаться в Офис, а тот в КНИИСЭ, который будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы: "Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать находящегося в плену военного".