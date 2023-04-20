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Омбудсмен заявил о новых возможностях дополнительной верификации украинских военнопленных

20 апреля, 2023 четверг
06:58
Война с Россией

Офис Уполномоченного будет сотрудничать с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции для дополнительной верификации пленных

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

19 апреля Офис омбудсмена вместе с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции подписали меморандум о сотрудничестве для дополнительной верификации находящихся в плену России украинских военных.

"Совместно с директором института Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований. Мы будем нарабатывать процедуру дополнительной верификации наших военных, которые находятся в плену на территории РФ", - пишет Лубинец.

Алгоритм будет выглядеть так: родственники будут обращаться в Офис, а тот в КНИИСЭ, который будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы: "Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать находящегося в плену военного".

Омбудсмен подчеркнул, что помимо подтверждения личности, экспертиза может давать выводы о моральном ущербе находившихся в плену украинцев.

  • По состоянию на 30 декабря 2022 года было известно, что около 3,4 тыс. украинских военнослужащих находятся в плену, еще 15 тыс. считались пропавшими без вести.
  • Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время Россия не придерживается договоренностей по Женевским конвенциям, а только "занимается провокациями".
  • 24 марта украинская сторона передала российских тяжелораненых пленных на родину, захваченных за время широкомасштабного вторжения, в то же время РФ удерживает наших воинов.
  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что выводы ООН о нарушении Украиной прав российских военнопленных приравнивают жертву к агрессору.
  • 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. В целом Украина вернула из плена 2105 человек.
  • 14 апреля Украине удалось вернуть тела еще 82 павших за нашу свободу защитников.
  • 16 апреля Украина и Россия провели Пасхальный обмен пленными – домой вернулись 130 украинских защитников.
  • Более семи тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести, вероятно, около 60% из них находятся в плену России, а остальная часть - погибшие.
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