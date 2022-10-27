Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В сообщении говорится, что российский уполномоченный по правам ребенка также заявила о содействии незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей с временно оккупированных территорий Донбасса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициирует возбуждение уголовного дела против Львовой-Беловой. МИД также отмечает, что это грубое нарушение Женевской конвенции, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, и Конвенции ООН о правах ребенка.

Министерство отмечает, что Украина продолжит прилагать максимальные усилия, чтобы вернуть незаконно вывезенных и усыновленных в России украинских детей.

"Призываем международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях", - пишет МИД.

23 октября стало известно, что россияне незаконно удерживают украинских детей из Энергодара в Краснодарском крае РФ.

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