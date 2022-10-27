Омбудсмен-россиянка усыновила похищенного из Мариуполя ребенка. МИД Украины инициирует возбуждение дела
МИД Украины инициирует возбуждение дела против омбудсмена из России Марии Львовой-Беловой, которая незаконно усыновила похищенного из Мариуполя ребенка
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
В сообщении говорится, что российский уполномоченный по правам ребенка также заявила о содействии незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей с временно оккупированных территорий Донбасса.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициирует возбуждение уголовного дела против Львовой-Беловой. МИД также отмечает, что это грубое нарушение Женевской конвенции, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, и Конвенции ООН о правах ребенка.
Министерство отмечает, что Украина продолжит прилагать максимальные усилия, чтобы вернуть незаконно вывезенных и усыновленных в России украинских детей.
"Призываем международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях", - пишет МИД.
- 23 октября стало известно, что россияне незаконно удерживают украинских детей из Энергодара в Краснодарском крае РФ.
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