Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Омбудсмен рассказал, сколько детей из Украины усыновили россияне за время войны

Омбудсмен рассказал, сколько детей из Украины усыновили россияне за время войны

2 сентября, 2023 суббота
07:35
Общество

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть подтверждение об усыновлении в Российской Федерации 386 украинских детей

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"У нас подтверждены 386 детей. Установлен факт, что они были помещены в российской семье, и по ним либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления", - сказал Лубинец.

По его словам, большое значение имеет терминология, ведь есть нюансы в том, это усыновление или временная опека.

Омбудсмен напомнил, что после вручения Международным уголовным судом Гааги ордера на арест Путина и российской омбудсменки Марии Львово-Беловой последняя заявила, что не усыновляла украинского ребенка, а вроде бы взяла его под временную защиту.

"Для нас очень важны эти термины, нам очень важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют украинских детей. Тогда это четко подпадает под признаки военного преступления геноцида, которое должно быть трактовано как военное преступление, которое совершает высшее военно-политическое руководство РФ. Этим мы занимаемся", - подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого, в том числе, принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, уволили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр Национального Сопротивления. сообщил, что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкию около 280 детей.

Впоследствии глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и вынудить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. Также в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила , что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины.

31 июля Россия уполномочена по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллиона жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

Впоследствии сообщалось, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей - это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

Украина
Россия
Война с Россией
Читайте также:
Назарій Русин, "Зоря"
1 сентября, 2023 пятница
Лига конференций: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Заря"
Еліна Світоліна, теніс
1 сентября, 2023 пятница
Свитолина победила россиянку Павлюченкову и вышла в третий круг US Open
Давид Арахамія
1 сентября, 2023 пятница
Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
08:08
В Балтийском море впервые проведут учения, направленные на отражение атак РФ
08:00
Обзор
Чтиво для взрослых, что в наших руках и рецепты из аниме - 5 книг, где рушатся мифы
07:52
Обновлено
В течение суток оккупанты потеряли на войне 570 солдат, 12 танков и средство ПВО, - Генштаб
07:19
Стрельба в Днепре: патрульная организовала сбор средств на лечение и адвокатов
06:41
Россияне массово страхуют жилье от атак беспилотников, - СМИ
06:23
ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
05:56
США выделят $15,5 млрд в поддержку перехода на электромобили
05:31
КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря
05:03
совбез ООН
В ООН прокомментировали вероятность приезда Зеленского на заседание Совбеза по Украине
04:35
Аэропорт Амстердама сокращает количество рейсов: причина
04:07
Салливан встретился с руководителями антикоррупционной вертикали Украины
03:39
Правительство Дании увеличивает финансирование фонда помощи Украине
03:11
Анналена Бербок
Германия, начавшая Вторую мировую войну, несет особую ответственность за мир сегодня, - Бербок
02:43
Обновлено
Оккупанты сообщили, будто украинские морские дроны атаковали Крымский мост
02:20
В ЕС осудили псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины
01:52
Алексей Данилов
Украина сможет поражать враждебные цели даже на 1,5 тыс. километров, - Данилов
01:24
В новом пакете помощи США впервые предоставят Украине снаряды с обедненным ураном, – Reuters
01:22
"Первым публично выступил за передачу F-16 Украине": Кулеба поблагодарил главу МИД Нидерландов, уходящего в отставку
00:33
Обновлено
В Беларуси заявили, что якобы военный вертолет Польши нарушил их границу. В МИД и вооруженных силах Польши прокомментировали
00:28
Обновлено
Футболист сборной Украины перешел в испанскую "Валенсию"
00:26
Эксклюзив
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
00:18
Обновлено
Минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в атаках дронов по Белгородской области
00:06
"Врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию": Юсов о тестировании дальнобойного оружия
2023, пятница
1 сентября
23:56
ВСУ уничтожили за сутки 9 российских складов боеприпасов на Таврическом направлении
23:41
Эксклюзив
"Было внешнее вмешательство": военный аналитик о возможной причине столкновения учебно-боевых самолетов в Житомирской области
23:31
Дело о злоупотреблениях более чем на 62 млн грн: ВАКС избрал меру пресечения эксзаместителю министра экономики Грибану
23:13
Россиян и белорусов не допустили к Азиатским играм-2023
23:00
Обновлено
Дания сократит количество представителей российского посольства. МИД РФ отреагировало
22:21
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 сентября
22:19
Первый звонок в метро: в Харькове символическую линейку посетили 400 учащихся
22:02
Эксклюзив
Саломе Зурабишвили
"Правительство устраивает политическое шоу": депутат парламента Грузии о попытке импичмента президентки
21:49
В Германии мужчина напал на детей, говоривших по-украински, и сбросил 10-летнего мальчика с моста
21:45
Война постепенно переносится на территорию России, ударов дронов станет больше, - Подоляк
21:29
Италия объявила список футболистов на матч с Украиной
21:06
Аналитика
Сергей Згурец
Продвижение ВСУ под Бахмутом и соотношение потерь оружия во время контрнаступления: военные итоги недели
21:01
Под артобстрел РФ на Херсонщине попала тракторная бригада: один аграрий погиб, другой травмирован
20:48
Футболист "Зари" Русын перешел в "Сандерленд"
20:33
граната
На Житомирщине в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал гранаты: ребенок в больнице
20:28
Борьба Украины за свободу определит развитие мира на десятилетия вперед - Борис Джонсон в колонке для Daily Mail
20:21
Армия РФ ударила из артиллерии по Днепропетровщине: ранена женщина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV